PF deflagra 38ª fase da Lava-Jato no Rio de Janeiro: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

1. Como a polícia frustrou a maior fuga da história dos presídios do RS

A Polícia Civil frustrou, na manhã de quarta-feira, um plano que poderia resultar na maior fuga de presos da história do Presídio Central. Um túnel de pelo menos 50 metros estava sendo construído para que de 200 a mil detentos fugissem no Carnaval. Informações ainda apuradas pela polícia dão conta, no entanto, de que a facção criminosa responsável pelo túnel cobrava valores de criminosos ligados a outros grupos criminosos para que também fugissem. Além de frustrar o que poderia ser o maior episódio de fuga do sistema penitenciário do Estado, a Polícia Civil dava fim a uma angústia que assombrou autoridades nos últimos três meses: a de que uma escapada em massa estava prestes a ocorrer sem que pudesse ser impedida. Saiba qual é e como age a facção criminosa que financiou a obra para fugir do Presídio Central e faça um tour virtual pelo túnel.

2. José Serra pede demissão do Ministério de Relações Exteriores

O ministro das Relações Exteriores, José Serra (PSDB), pediu demissão na noite de quarta-feira ao presidente Michel Temer alegando problemas de saúde. Serra esteve no Palácio do Planalto para entregar seu pedido de exoneração a Temer. O chanceler informou que está passando por tratamentos médicos que o impedem de fazer as viagens internacionais necessárias para o cargo. No documento, Serra diz estar triste com a decisão e promete trabalhar em prol do governo ao reassumir seu mandato de senador por São Paulo. De acordo com ele, o período de recuperação é de pelo menos quatro meses. Em dezembro de 2016, O ex-ministro realizou uma cirurgia na coluna cervical no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo após apresentar, segundo os médicos, quadro de "instabilidade segmentar vertebral e estenose foraminal".



3. PF deflagra 38ª fase da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro



A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a 38ª fase da Operação Lava-Jato. Desde as 6h, agentes estão nas ruas para cumprir 15 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva no Rio de Janeiro. A ação policial, que foi batizada de Blackout, tem como alvo principal a atuação de operadores financeiros identificados como facilitadores na movimentação de recursos indevidos pagos a integrantes das diretorias da Petrobras, segundo a PF.



4. Saiba quais são as novidades para a declaração do Imposto de Renda

Foi dada a largada para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2017. Em Brasília, a Receita Federal apresentou as regras e novidades para este ano, que também foram publicadas no Diário Oficial da União. A partir das 9h desta quinta-feira, o programa de geração da declaração já poderá ser baixado pela internet e o envio será liberado a partir das 8h do dia 2 de março. O prazo vai até as 23h59m, no horário de Brasília, do dia 28 de abril. Entre as inovações está a atualização automática do programa gerador de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (PGD IRPF). Agora, é possível atualizar a versão do aplicativo sem ter de baixar o programa. A atualização poderá ser feita automaticamente ao abrir o PGD IRPF 2017 ou pelo declarante.



5. Menos de 24 horas após classificação, Inter volta a campo

Após vencer o Oeste e garantir a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, o Inter volta a campo nesta quinta pela Primeira Liga. Já classificado, enfrenta o Criciúma às 21h30min no Estádio Heriberto Hülse. ZH Esportes acompanha a partida em tempo real.



6. Ainda sem Barrios, Grêmio treina no CT

O Grêmio treina às 9h no CT. A primeira parte da atividade será fechada para a imprensa. Lucas Barrios, anunciado oficialmente na noite passada, ainda não participará do trabalho. Ele chega nesta sexta a Porto Alegre.



7. Rio Grande do Sul pode ter temporais nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, o risco de temporal continua no Rio Grande do Sul, já que o tempo estará instável em todo o Estado. Os maiores acumulados de chuva devem ocorrer na Região Metropolitana, na Serra e no Litoral Norte. No restante do RS, as precipitações devem ocorrer à tarde e pode haver períodos de melhoria, com a presença do sol — o que deixará o tempo bastante abafado.



