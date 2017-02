PF deflagra 38ª fase da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro 

Blackout

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a 38ª fase da Operação Lava-Jato. Desde as 6h, agentes estão nas ruas para cumprir 15 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva no Rio de Janeiro. As informações são do portal G1.

A ação policial, que foi batizada de Blackout, tem como alvo principal a atuação dos operadores financeiros Jorge Luz e Bruno Luz, identificados como facilitadores na movimentação de recursos indevidos pagos a integrantes das diretorias da Petrobras, segundo a PF.

Com bom trâmite entre políticos do PMDB, PT e PP, eles criavam oportunidades de bons negócios para empresas nacionais e multinacionais e, em troca, receberia uma comissão, a ser dividida com parlamentares do esquema.

Os investigados responderão pela prática dos crimes de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas, lavagem de dinheiro dentre outros.



Ainda de acordo com o G1, o nome da operação, que seria uma referência ao sobrenome de dois dos operadores financeiros do esquema criminoso, tem por objetivo demonstrar a interrupção definitiva da atuação destes investigados como representantes deste poderoso esquema de corrupção.