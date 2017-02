PMs são retirados dos quartel em helicópteros em Vitória

Espírito Santo

Para tentar encerrar a greve que já dura oito dias, a Polícia Militar do Espírito Santo decidiu utilizar helicópteros para retirar do quartel do Comando Geral da corporação, em Vitória, os policiais que desejam voltar ao trabalho. Os PMs são levados até a rodoviária da capital capixaba.



Segundo a Secretaria de Segurança do Espírito Santo, até as 20h30min deste sábado 70 policiais foram retirados do quartel do Comando Geral. No local está um dos acampamentos de esposas e filhas de PMs, que impedem a saída de homens e viaturas. O movimento pede reposições salarial e melhores condições de trabalho aos policiais.



PMs deixando quartel do Comando Geral em Vitória saindo do quartel em helicóptero pic.twitter.com/MZ8eAij5Gm — Guilherme Mazui (@guilhermemazui) 11 de fevereiro de 2017

Depois de uma convocação, na tarde deste sábado, 600 policiais se apresentaram para voltar ao trabalho na Grande Vitória. O efetivo da PM no Estado tem pouco mais de 10 mil homens. Oficialmente, o governo capixaba considera que a greve ainda não terminou.