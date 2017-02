Protestos de rodoviários prejudicam circulação de ônibus na Capital: 7 coisas para começar o dia bem informado 

O que você precisa saber

1. Protestos de rodoviários prejudicam circulação de ônibus em Porto Alegre

Com o impasse sobre o dissídio dos rodoviários entre o Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre (Seopa) e o Sindicato dos Rodoviários, a sexta-feira amanheceu com paralisação total de ônibus na zona norte e parcial na zona leste da Capital. Segundo a EPTC, as empresas Sopal, Nortran, VAP e Navegantes não saíram das garagens nos primeiros horários do dia. Para minimizar a paralisação da concessionária VAP, na Zona Leste, a EPTC realocou ônibus das empresas Estoril e Presidente Vargas para atender ao eixo da Avenida Protásio Alves.

2. Porto Alegre terá obras da Copa 2014 depois do Mundial de 2018

No estágio atual, já é impossível que todas as obras da Copa de Porto Alegre fiquem prontas a tempo do Mundial... da Rússia. Paradas ou em ritmo lento por falta de pagamento — a prefeitura deve R$ 45 milhões a fornecedores —, as obras se arrastam. E uma delas, mesmo que os problemas financeiros terminassem hoje em um passe de mágica, ficaria pronta só em 2019: a duplicação da Avenida Tronco, considerada fundamental para desafogar o trânsito para a Zona Sul. Sem recursos para bancar a retomada dos trabalhos, a administração municipal sequer prevê prazos para a conclusão, nem quer elencar prioridades. O secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Elizandro Sabino, se limitou a dizer que as trincheiras das avenidas Ceará e Tronco estão entre os "maiores desafios".

3. Exército constrói ponte provisória e trânsito na RSC-287 é liberado com restrições

O trecho do km 153, da RSC-287 em Novo Cabrais, recebeu uma ponte móvel construída pelo Exército. Com isso, o trânsito será permitido a partir das 8h desta sexta-feira. A circulação havia sido interrompida há menos de um mês, após a queda de uma barreira que causou danos estruturais na rodovia. A obra sustenta a passagem de veículos de passeio e de carga até quatro eixos e 30 toneladas. Veículos que excedam essas características devem continuar utilizando as rotas alternativas, como as BR-392, 471,153 e 290. A estrutura foi instalada pelo 3º Batalhão de Engenharia de Combate, de Cachoeira do Sul, com os custos arcados pela EGR.



4. Comerciante é morta dentro de carro enquanto esperava a filha em Cachoeirinha

A comerciante Paola Serpa, 32 anos, foi morta durante um assalto no início da noite de quinta-feira, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. O crime aconteceu em frente a um condomínio residencial na Avenida Obedy Cândido Vieira, no Distrito Industrial, por volta das 19h. Testemunhas contaram que ela costumava buscar a filha de sete anos diariamente no local onde a criança fazia aulas de música. Uma moradora relatou que, na quinta, Paola chegou um pouco mais cedo e estava esperando a menina no carro. O caso é parecido com o do latrocínio que vitimou Cristine Fonseca Fagundes, 44 anos, em 25 de agosto de 2016. Na ocasião, Cristine foi abordada por um bandido armado enquanto esperava seu filho em frente ao Colégio Dom Bosco, no bairro Higienópolis, zona norte de Porto Alegre.

5. Inter explicará a contratação de Pottker

O Inter treina nesta sexta às 16h30min para o confronto com o Passo Fundo, domingo. A expectativa, porém, também está para a entrevista coletiva do vice de futebol colorado, Roberto Melo. Na ocasião, o dirigente falará sobre a compra de Pottker, novo reforço do clube.



6. Grêmio treina no CT, e Renato pode definir equipe

O Grêmio treina às 9h, no CT, para o compromisso de domingo contra o São José, pelo Gauchão. A atividade pode definir o time que vai a campo. Por enquanto, Renato Portaluppi faz mistério.



7. Sexta-feira pode ter temporal na fronteira com o Uruguai

Nesta sexta-feira, áreas de instabilidade ganham força na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Pode chover forte na região e há possibilidade de rajadas fortes de vento, temporais e descargas elétricas. No restante do Estado, podem ocorrer precipitações fracas e isoladas à tarde. O tempo fica firme apenas no Norte e Noroeste. A máxima pode chegar a 37°C em Santa Maria.No fim de semana, o tempo deve ficar firme em boa parte do Estado – com possibilidade apenas de pancadas isoladas de chuva à tarde devido ao calor.



