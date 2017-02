Quatro pessoas desaparecem após banho de cachoeira em Silveira Martins

Cascata do Mezzomo

Quatro pessoas estão desaparecidas desde o final da tarde deste domingo, em Silveira Martins, na região central do Rio Grande do Sul. O grupo teria se reunido para um banho na Cascata do Mezzomo, na região de Val Feltrina, e pode ter sido surpreendido por um aumento na intensidade da correnteza, consequência da chuva forte do fim de semana.

O Corpo de Bombeiros de Santa Maria, que fica a menos de uma hora do local onde o grupo desapareceu, fez buscas na região a partir das 18h – por volta das 22h30min, as três equipes de resgate designadas para a operação voltavam para Santa Maria sem informações sobre os desaparecidos. No total, foram pelo menos 12 profissionais escalados para as buscas.

No início da noite, informações extraoficiais começaram a dar conta da morte de três das quatro pessoas do grupo. As informações não são confirmadas pelos Bombeiros.