Reforma do Ensino Médio, pacote anticorrupção e abono salarial: os assuntos do dia

1. Temer sanciona lei que estabelece a reforma do Ensino Médio



O presidente Michel Temer sancionou a reforma do Ensino Médio. Durante o evento, o presidente disse que, a exemplo das outras reformas que estão sendo tocadas pelo governo, a reformulação do Ensino Médio só foi possível graças à ousadia do governo, no sentido de encarar a polêmica que cerca os temas relevantes para o país.

2. Senado devolve pacote anticorrupção à Câmara e Maia não sabe o que fazer



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse, nesta quinta-feira, que vai esperar o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) se manifestar sobre a tramitação do pacote anticorrupção aprovado pelos deputados em novembro do ano passado. Nesta quinta, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), devolveu a proposta para a Câmara e Maia disse não saber o que fazer com o projeto.

3. Lasier diz que assinou "por engano" PEC para blindar membros da linha sucessória da Presidência



O senador Lasier Martins (PSD) afirmou, nesta quinta-feira, que assinou "por engano" a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de Romero Jucá (PMDB) para blindar os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado contra investigações sobre fatos anteriores ao mandato. Após conseguir 29 assinaturas favoráveis ao texto, o senador Romero Jucá decidiu retirar da pauta o projeto, diante da repercussão negativa.

4. Senegalês morre ao cair em fosso de elevador no centro de Porto Alegre



Um homem morreu ao cair no fosso de um elevador no centro de Porto Alegre, na tarde desta quinta-feira. Segundo a Brigada Militar, o caso ocorreu por volta das 14h30min, no prédio número 327 da avenida Salgado Filho. Segundo testemunhas, a porta do elevador se abriu, mas o equipamento não estava no andar.

5. Começa nesta quinta saque do abono salarial para nascidos em março e abril



Trabalhadores que estão inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e nasceram em março ou abril tem direito a receber abono salarial do ano-base de 2015 a partir desta quinta-feira. Para funcionários da iniciativa privada, o saque está disponível na Caixa Econômica Federal. Para servidores públicos com inscrições de final 6 e 7, a retirada da quantia é no Banco do Brasil.

6. Por que os bolivianos pagam menos do que os brasileiros pela gasolina da Petrobras



A divulgação de uma nota fiscal na qual a gasolina da Petrobras exportada para a Bolívia saía por R$ 1,59 provocou grande exaltação nas redes sociais. Isso porque o valor seria menos da metade do que é pago pelos postos de combustíveis no Brasil. Porém, o preço cobrado pela estatal às distribuidoras é o mesmo — os montantes diferem em razão da incidência de impostos sobre o combustível no Brasil e isenção de taxas sobre o produto para a venda para a Bolívia.

7. Inter confirma contratação do atacante William Pottker

Foto: Daniel Ribeiro / PontePress

O Inter confirmou, no final da tarde desta quinta-feira, a compra de William Pottker. O atacante ficará na Ponte Preta até o final do Campeonato Paulista. Ele assinará vínculo por quatro temporadas. os 23 anos, Pottker se destacou no cenário nacional ao ficar com a artilharia do Brasileirão 2016, pela própria Ponte: foram 14 gols.

8. Grêmio aguarda desfecho de "Caso Victor" para investir em reforços

Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

O Grêmio espera pelo resultado da ação judicial de penhora das contas do Atlético-MG no caso Victor, em que o clube gaúcho cobra R$ 10,5 milhões pela venda do goleiro em 2012, para buscar reforços.