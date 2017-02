Rompimento de adutora deixa 36 bairros de Gravataí sem água

Região Metropolitana

O rompimento de uma adutora deixa moradores de 36 bairros de Gravataí, na Região Metropolitana, sem água desde a tarde de terça-feira. A previsão de retorno inicial era para próximo das 4h de hoje, mas a Corsan mudou o horário de normalização para 14h.

Entre os bairros afetados, está o Centro de Gravataí, onde fica o hospital da cidade, e o Distrito Industrial, além de grande área residencial.

O conserto da adutora, que fica na Estrada da Cavalhada, começou ainda ontem. Contatada pela reportagem, a companhia não informou se o trabalho de reparo foi finalizado.

Confira os bairros afetados pela falta d'água:

Jaqueline, Jansen, Barnabé, União, Salgado Filho, Dom Feliciano, Conceição, Castelo Branco, Bela Vista, Parque Ely, Morada Gaúcha, Parque dos Anjos, Moradas do Sobrado, Santa Luzia, Centro, Oriçó, Nova Conquista, Rincão da Madalena, Auxiliadora, Natal, Santa Cruz, Vila Nara, São Vicente, São Geraldo, Neópolis, Por do Sol, Rosa Maria, parte da Bonsucesso, Distrito Industrial, Dom João Becker, Aliança, Paradiso, Passo das Pedras, Cohab C , Mato Alto e Passo das Canoas.