RS tem 24 mil pessoas de volta ao Bolsa Família

Transferência de renda

Cerca de 24,3 mil gaúchos retornaram ao Bolsa Família no ano passado. Os dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) refletem o número de pessoas que haviam deixado o programa até 2011 e voltaram a se habilitar ao repasse de dinheiro do governo federal. Em todo o país, 519.568 beneficiários solicitaram retorno ao programa em 2016.



A recessão que atinge o país há quase três anos e os índices crescentes de desemprego, atingindo 12 milhões de pessoas, explicam a queda na renda das famílias e a consequente dependência do mecanismo de transferência de renda. No total, 369.981 pessoas recebem o Bolsa Família no Rio Grande do Sul. Isso representa repasse mensal de R$ 60,1 milhões, de acordo com a folha de pagamento de fevereiro de 2017.

Leia mais

Meio milhão de famílias voltam ao programa Bolsa Família

Cancelados 21 mil benefícios do Bolsa Família no Rio Grande do Sul

O novo Bolsa Família - Coluna de Rosane de Oliveira



Na série histórica, apesar da recessão ter começado em 2014, naquele ano o Bolsa Família registrou o menor número de pessoas retornando ao programa: 4.289. Nos anos seguintes, contudo, os efeitos da crise econômica atingiram em cheio o Estado. Em 2015, o número praticamente quadruplicou, com 17.149 famílias pedindo para voltar a receber o benefício.

Em 2016, houve o pico de reingresso, quando 24.353 pessoas se recadastraram. O atendimento a essas famílias só foi possível porque o MDS vem realizando um rígido pente-fino no programa. Em 2016, 3 milhões de beneficiários foram retirados do Bolsa Família por não se enquadrarem mais nos requisitos exigidos.

Havia casos de fraudes e de quem extrapolou a renda mínima estipulada. A varredura permitiu que novas famílias ingressassem no sistema. A fila de espera, que era de 463,9 mil pessoas em janeiro, foi praticamente zerada. Atualmente, apenas 1.898 pessoas aguardam vaga para passar a receber o benefício. Para o ministro Osmar Terra, o mecanismo foi importante para fazer justiça social:

— O desajuste fiscal que antecedeu o governo Temer foi muito grave para os pobres. Apesar da crise, conseguimos eliminar fraudes e praticamente zerar o estoque de espera pelo Bolsa Família. Queremos atender realmente quem precisa.

Em todo o país, 13,5 milhões de famílias – cerca de 50 milhões de pessoas – são atendidas, a maioria concentrada nas regiões Nordeste e Sudeste. A região Sul responde por 8% dos segurados. O valor médio pago é de R$ 182, mas a quantia varia conforme a renda familiar e o número de dependentes.

Total de famílias que reingressaram ao Bolsa Família no Rio Grande do Sul após terem deixado o programa no período entre outubro de 2003 e dezembro de 2011

2012 – 7.519

2013 – 6.801

2014 – 4.289

2015 – 17.149

2016 – 24.353

Número total de famílias do Bolsa Família no RS – 368.981

Valor pago (fev/2017) – R$ 60,2 milhões

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social