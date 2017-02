Senegalês morre ao cair em fosso de elevador no centro de Porto Alegre

Acidente

Um homem morreu ao cair no fosso de um elevador no centro de Porto Alegre, na tarde desta quinta-feira. Segundo a Brigada Militar, o caso ocorreu por volta das 14h30min, em um prédio na avenida Salgado Filho, 327. As informações são da Rádio Gaúcha.



A vítima foi identificada como Fallou Niass, 23 anos, um senegalês que visitava um grupo de amigos — também do Senegal — no terceiro andar do prédio. Segundo testemunhas, a porta do elevador se abriu, mas o equipamento não estava no andar.



A polícia apura como o acidente aconteceu. De acordo com moradores do prédio, o elevador estava estragado e apresentava falhas há semanas.



