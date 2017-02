Serviços de obra definitiva na RS-287 começam nesta segunda-feira

Reconstrução

Tiveram início nesta segunda-feira os serviços da obra definitiva para a reconstrução da galeria no quilômetro 153 da RS-287, em Novo Cabrais. A informação é da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). Os trabalhos consistem, neste primeiro momento, na perfuração para a construção do pontilhão.



No local, no fim de janeiro, houve uma desestabilização das galerias, o que trouxe a interrupção do quilômetro da rodovia. À época, o Exército montou, na metade do mês, uma ponte móvel no local. O trânsito, desde então, está liberado em uma única pista e um semáforo tem auxiliado a controlar o fluxo de veículos nos acessos à ponte.

A construção do pontilhão prevê a colocação de estacas e concretagem do tabuleiro da ponte. Primeiramente, um lado será construído, com a manutenção da ponte móvel no ponto onde está. Uma vez pronta, a primeira parte será liberada para o tráfego e a ponte do Exército desmontada. A obra continua então na construção da segunda parte. Os trabalhos devem ser concluídos em até 90 dias.