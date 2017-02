Sobrevivente de acidente com seis mortes vai a velório de maca em São Luiz Gonzaga

Trágedia no trânsito

Valéria permaneceu por cerca de uma hora ao lado do caixão dos familiares, sensibilizando todos que estavam no velório Foto: Amanda Lima / Rádio Missioneira

A única sobrevivente de um dos veículos envolvidos no acidente que matou seis pessoas na manhã deste domingo, Valéria Correia da Rosa, 13 anos, deixou o hospital para acompanhar o velório dos familiares. Em uma maca e com a perna fraturada, Valéria foi levada de ambulância até a funerária onde estavam sendo velados a mãe e o irmão.

Valéria estava na Parati que colidiu com um Siena na BR-285, entre os municípios de Santo Antônio das Missões e São Luiz Gonzaga. O carro era conduzido pelo padrasto dela, Fabiano Irassoque Brum, 33 anos.

Além de Fabiano, morreram no acidente a mãe de Valéria, Gisele de Oliveira Correia, 29 anos, e o irmão dela, Fabiano Ariel Correia Brum, oito meses. Outro casal que estava no carro também não resistiu: Gilson Irassoque Brum, 44 anos, e Rosalina Alvaraz Charão, 46 anos.

O grupo retornava de uma festa em Santo Antônio das Missões. No final da manhã, após receber os primeiros atendimentos no hospital de São Luiz Gonzaga, Valéria insistiu com os médicos para acompanhar o velório da família. Mesmo com a perna esquerda imobilizada, ela foi levada de ambulância até a Capela São Lucas, localizada na mesma quadra do hospital.

A maca foi colocado ao lado do caixão do irmão e da mãe. Valéria permaneceu por cerca de uma hora no local. Depois, foi levada de volta ao hospital, onde foi submetida a uma cirurgia. O sepultamento das vítimas será às 8h desta segunda-feira, no Cemitério Municipal de São Luiz Gonzaga.

O motorista do Siena, Vladinis Oliveira Miranda, 28 anos, será enterrado em Santo Antônio das Missões, também às 8h. Igor de Santis Moraes, 30 anos, que também estava no Siena, sobreviveu ao acidente.