STF nega liberdade a Cunha, musa do Brasil-Pel é presa e polêmica com Rita Lobo: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. STF nega pedido de liberdade de Eduardo Cunha



Por oito votos a um, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a prisão do ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ), responsável por aceitar o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT). O peemedebista está preso por ordem do juiz Sergio Moro desde 19 de outubro de 2016, e atualmente responde a três ações penais decorrentes da Operação Lava-Jato.

2. Marchezan solicita inspeção do TCE em quatro órgãos municipais



O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan, solicitou inspeção extraordinária do Tribunal de Contas do Estado (TCE) em quatro órgãos municipais: Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Carris e Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). O pedido foi protocolado pela Procuradoria-Geral do Município (PGM). Os órgãos escolhidos estão entre aqueles com mais processos no TCE.

3. Musa do Brasil-Pel 2016 é presa por suspeita de tráfico e lavagem de dinheiro



A musa do Brasil de Pelotas 2016, Daiana Freitas, foi presa por volta das 11h40min desta quarta-feira pela Polícia Civil de Charqueadas. A mulher de 29 anos estava foragida desde o começo da manhã, após operação contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no sul do Estado.

4. Vídeo mostra momento em que bandidos rendem família e roubam carro em Porto Alegre

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que bandidos chegaram em um carro, renderam uma família e roubaram o veículo. O crime ocorreu por volta das 14h do último domingo, dia 12, no bairro Jardim do Salso, Zona Leste de Porto Alegre.

5. Zaffari Hípica abre amanhã; veja as mudanças no trânsito



O novo Zaffari Hípica, na zona sul de Porto Alegre, provocou mudanças no trânsito da região. A unidade, a segunda do grupo na Avenida Juca Batista, inclui lojas, praça de alimentação e supermercado e deve ser inaugurada nesta quinta-feira.

6. Após fim do prazo, trabalhadores não poderão mais sacar benefícios do FGTS

A Caixa Econômica Federal informou nesta quarta-feira que os saques de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem ser feitos somente até o dia 31 de julho. Após esse prazo, os trabalhadores não conseguirão mais retirar o benefício.

7. Apresentadora se irrita, critica "alimentação saudável" e rebate internauta: "Trate seu distúrbio"



Rita Lobo, apresentadora de programas culinários e autora de livros sobre o assunto, usou sua conta no Twitter para criticar a "ideia errada de alimentação saudável".

8. Princesa do Solimões x Inter: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida



O Inter estreia na Copa do Brasil às 21h45min desta quarta-feira. Diante do Princesa do Solimões, um adversário pouco conhecido, o time de Antônio Carlos Zago precisa de um empate para seguir adiante na competição, que será disputada em Cascavel, no Paraná. Siga os lances ao vivo.