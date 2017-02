Supermercados e bancos ficarão fechados hoje: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Supermercados, bancos e Correios estarão fechados nesta terça-feira

Para quem fica em Porto Alegre durante o Carnaval, atenção aos horários de funcionamento de serviços públicos. Supermercados, bancos e Correios estarão fechados nesta terça-feira, assim como as unidades de saúde da Capital, que retomam atendimento na quarta-feira de cinzas. Os ônibus e o Trensurb operam em tabela de verão durante todo o feriado. Shoppings também funcionam em horário especial.



2. Dmae ainda não tem explicação para água com cheiro e gosto



A água em Porto Alegre voltou a ter cheiro de terra e sabor de barro, conforme relato de moradores. Desta vez, porém, o problema não parece ter relação com as algas, decorrentes do calor e tempo seco. Enquanto analisa os relatos da população, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) ainda não tem uma explicação para o fenômeno, mas garante que a água em toda a cidade continua potável.

3. Tarifa de ônibus acima dos R$ 4 deve ser confirmada nos próximos dias



O novo valor da passagem de ônibus em Porto Alegre deve ser conhecido na primeira quinzena de março. A EPTC aguarda ainda os detalhes do acordo entre as empresas de ônibus e os rodoviários sobre o dissídio salarial, que tem impacto na tarifa. A tendência é de que a passagem custe no mínimo R$ 4,05.

4. Acidente com carro alegórico da Unidos da Tijuca deixa 17 feridos

O Carnaval do Rio de Janeiro em 2017 já está marcado por fatalidades envolvendo carros alegóricos. Um dia após o incidente com um carro da Paraíso do Tuiuti, foi a vez de uma alegoria da Unidos da Tijuca deixar 14 feridos, dois deles em estado grave, na madrugada desta terça-feira na Sapucaí. Parte do carro alegórico da escola cedeu e atingiu integrantes da Tijuca. Pelo menos cinco pessoas estão em estado grave. Confira a segunda noite de desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro.

5. Grêmio se prepara para receber o Gre-Nal na Arena

O time do Grêmio treina na tarde desta terça-feira de olho no Gre-Nal de sábado. Com mais de 14 mil ingressos já vendidos, a expectativa é que o clássico tenha um público superior a 37 mil torcedores.



6. Inter vive expectativa por Gre-Nal e chegada de zagueiro

O Inter treina em dois turnos nesta terça-feira para o clássico de sábado. Além da expectativa pelo Gre-Nal, no Beira-Rio há a ansiedade para receber o zagueiro Victor Cuesta. O argentino é aguardado na quarta e é uma das apostas da direção para resolver o setor, que vem tendo problemas desde 2016.



7. Terça-feira de Carnaval será de sol e calor no Rio Grande do Sul



Neste feriadão de Carnaval, o tempo firme e o calor estão predominando e, nesta terça-feira, não será diferente. Uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul e a maior parte dos municípios terá um dia ensolarado e quente no período da tarde. Apenas entre a fronteira oeste e o extremo norte gaúcho, inclusive no Litoral Norte, há condições para pancadas de chuva isoladas e rápidas. Porém, as precipitações devem ocorrer no final da tarde. A temperatura pode chegar a 35ºC em Uruguaiana, a 34ºC na Capital e a 30ºC em Tramandaí.

