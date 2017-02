Suspensa nomeação de ministro, novos valores de pedágio e fuligem na praia: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Juiz suspende nomeação de Moreira Franco como ministro



A Justiça Federal de Brasília decidiu, por meio de liminar, suspender a nomeação de Moreira Franco para o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República — anunciada na última quinta-feira pelo presidente Michel Temer. A decisão foi assinada pelo juiz Eduardo Rocha Penteado, da 14ª Vara Federal.

2. Usuário pagará R$ 36,10 de pedágio para trafegar 200 quilômetros na BR-386



A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) tornou público os valores de referência que serão cobrados nas praças de pedágio a partir do novo plano de concessão de rodovias federais no Rio Grande do Sul. A tarifa leva em conta a realização de obras de ampliação da capacidade na BR-101, na freeway e na BR-386, além da manutenção que será realizada na pista existente. A Rodovia do Parque também será repassada à iniciativa privada. Porém, a BR-448 não terá cabines de cobrança.

3. "O Badesul não está desassistido", diz Maria Silvia



Há oito meses na presidência do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques vem realizando mudanças profundas na política da instituição: voltou o foco para as micro, pequenas e médias empresas e avisou que quer acompanhar de perto a execução dos projetos que o banco escolher financiar. Em entrevista exclusiva a Zero Hora, garante que não faltará crédito para o Badesul — que chegou a ser suspenso por duas semanas no ano passado após problemas com inadimplência de clientes — e que não faz objeção ao Estado contar com três instituições públicas atuando como repassadoras do BNDES.

4. Atriz era molestada por atores anões nas filmagens de "O Mágico de Oz"



As histórias de bastidores de Hollywood sempre trouxeram relatos picantes ou constrangedores envolvendo grandes nomes do cinema. Recentemente veio à tona um livro de memórias de Sid Luft, morto em 2005, e que foi casado com a atriz e cantora Judy Garland. Autor do livro Judy and I: My Life with Judy Garland, ele conta que a atriz sofreu abusos dos atores que interpretavam os "munchkins", durante as filmagens do clássico O Mágico de Oz.

5. Fuligem de incêndio se acumula em praias do Litoral Norte

Veranistas que circulavam pela orla de praias como Capão da Canoa e Curumim, no Litoral Norte, precisavam desviar de rastros de resíduos escuros que se depositavam por toda a faixa de areia. Segundo relatos, pouco depois das 15h da terça-feira, o mar mudou de cor e, repentinamente, começou a despejar na areia sedimentos que pareciam carvão ou brasa. O material é resquício de vegetação queimada, fruto de um incêndio em uma área de plantação de pinus em Cidreira.

6. Douglas rompe ligamento do joelho e desfalcará Grêmio por seis meses



O Grêmio perdeu seu camisa 10 na disputa da fase de grupos da Libertadores. O meia Douglas teve confirmada na tarde desta quarta-feira lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Assim, o jogador, que passará por cirurgia na próxima semana, ficará afastado dos gramados por ao menos seis meses.



7. William poderá voltar a negociar com o Inter no mês de março



Em meio à remontagem do time e à falta de dinheiro, devido aos gastos e dívidas deixados para trás pela gestão passada, o Inter segue com dois problemas a serem resolvidos em suas trincheiras: William e Anderson. O primeiro interessa ao Inter reinseri-lo ao grupo. O segundo, não. Porém, não será surpresa se o camisa 8 acabar reintegrado ao elenco — ao menos para não perder totalmente a vitrina nesse primeiro semestre.