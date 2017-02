Sydney revisita episódio homofóbico de sua história

The New York Times

Sydney – Em dezembro de 1988, um adolescente que pescava encontrou um cadáver em meio às pedras de arenito cor de mel que margeiam a Baía de Sydney.

Nu e muito ferido pela queda entre as rochas, o morto era um matemático norte-americano promissor, Scott Johnson. Suas roupas foram encontradas empilhadas perto de onde jazia, dobradas, ao lado do seu relógio digital, a identificação de estudante e uma nota de US$10 dobrada dentro de um plástico protetor. Não havia carteira, nem bilhete.

A polícia concluiu que o jovem de 27 anos tinha cometido suicídio e a perícia concordou. Saltos fatais dos despenhadeiros que cercam a cidade para o mar bravio não eram raros – e continuam não sendo.

Entretanto, 28 anos depois, foi aberto um novo inquérito para investigar a morte do rapaz. Isso porque o irmão dele, um empresário do setor de tecnologia de Boston pressiona há anos as autoridades australianas para que revisitem o caso, alegando que Scott foi assassinado porque era gay e o fato passou batido pela polícia.

Se for assim, parece que Johnson não foi a única vítima.

Durante as décadas de 80 e 90, segundo o governo atual, gangues de adolescentes caçavam gays por esporte na cidade, muitas vezes forçando-os a pular das pedras para a morte; a polícia, porém, famosa pelo tratamento hostil aos homossexuais, quase sempre fazia uma investigação superficial, desprezando ou ignorando a hipótese de homicídio, como dizem oficiais da época e de hoje.

Agora a polícia da Nova Gales do Sul, estado onde fica a cidade, está revisando as mortes de 88 homens entre 1976 e 2000 para determinar se devem ser classificadas como crimes de ódio homofóbico.

Cerca de trinta desses casos continuam sem solução e as autoridades não revelam quantos estão ligados à violência das gangues. Mais de dez vítimas foram encontradas no fundo dos despenhadeiros ou no mar.

A revisão do caso e o novo inquérito sobre a morte de Scott revelam um capítulo chocante na história de Sydney e que, segundo muitos, ainda não foi totalmente revelado.

"Já está bem claro que havia predadores atacando homens gays e o faziam com a quase certeza de que a polícia não os perseguiria. Era a cultura da época", diz Ted Pickering, que foi Secretário de Segurança de Nova Gales do Sul no fim dos anos 80.

Não houve novas prisões ligadas às mortes desde que a revisão começou, em 2013, e a polícia se recusa a discutir as investigações abertas. Em muitos casos, provas importantes não foram recolhidas na época ou se perderam desde então.

"A revisão é um processo difícil; afinal, não podemos reescrever a história, mas sabemos que é essencial fazermos de tudo para garantir resultados melhores no futuro", afirma Tony Crandell, comissário assistente interino da Força Policial de Nova Gales do Sul.

Já outros sugerem que o reexame, cujo objetivo é apenas determinar quais os casos que envolvem parcialidade, sem resolvê-los, não basta.

"A polícia pode muito bem ficar tentada a se concentrar apenas em reclassificar os crimes em vez de fazer um novo trabalho de investigação para resolvê-los", afirma Stephen Tomsen, criminologista da Universidade de Western Sydney.

Segundo pesquisadores que estudaram a questão, as gangues eram grupos de jovens, na maioria meninos, que procuravam vítimas para assediar e agredir nos chamados "gays beats", pontos de encontro conhecidos de homossexuais, incluindo esconderijos entre as pedras. Os membros descreviam a violência como "surra nas bichas".

"Havia uma série de gangues. Todas se conheciam e sabiam o que cada uma fazia", explica Stephen Page, ex-investigador da Nova Gales do Sul que reabriu vários casos, anos depois.

Segundo Tomsen, poucas eram as vítimas que iam à polícia. A maioria dos gays não saía do armário e muitos tinham medo da violência dos próprios oficiais: depois que o primeiro desfile gay de Mardi Gras foi interrompido pelos guardas, alguns participantes chegaram a apanhar nas celas onde ficaram presos.

Mesmo assim, teve gente que foi acusada e presa. Em 1990, um tailandês foi atacado com um martelo no topo de um desfiladeiro e caiu. Três adolescentes foram detidos e condenados por homicídio.

Segundo o relatório de Sue Thompson, nomeada pelo estado para ser a intermediária entre a polícia estadual e os gays, um dos agressores teria dito à polícia: "O bom das pedras é que você só precisa encurralá-los lá."

A ideia de que a morte fazia parte de um padrão só começou a ser levada a sério anos depois. Em 2000, Page, motivado pelas cartas de uma mãe enlutada, reabriu o caso de Ross Warren, um âncora de TV de 25 anos que desapareceu em 1989.

O corpo do rapaz nunca foi encontrado, embora as chaves de seu carro tenham sido descobertas na saliência de um rochedo. A polícia concluiu que ele caiu acidentalmente, mas, para Page, a investigação original foi, no mínimo, precipitada.

E começou a estudar casos semelhantes. Em 2005, um inquérito concluiu que Warren tinha sido assassinado, outro homem tinha sido empurrado ou caíra das pedras e havia fortes indícios de que um terceiro tinha tido o mesmo fim.

"Foi uma investigação vergonhosa e totalmente inadequada", sentenciou a legista Jacqueline Milledge, sobre a forma como a polícia lidou com o caso da morte de Warren.

Segundo ela, nos três casos a polícia nem levantou a possibilidade de homicídio, embora outros homens que foram atacados na mesma área e deram queixa tenham dito que ouviram seus agressores ameaçando empurrá-los. Nenhum deles foi solucionado.

Quando Steve Johnson soube que tais casos estavam sendo reabertos em Sydney, achou que finalmente teria uma explicação plausível para a morte do irmão caçula, de quem cuidara desde a infância, após o divórcio dos pais, pois sabia que o suicídio era impossível.

"Era meu irmão, a pessoa mais próxima a mim, minha alma gêmea", disse Johnson, 57 anos, em dezembro, na frente do tribunal onde o inquérito teve início.

Scott Johnson tinha se mudado para a Austrália para morar com o companheiro e fazia doutorado na Universidade Nacional Australiana, em Canberra. "Ele era um virtuoso da matemática, genial, mas ao mesmo tempo gentil e discreto", conta Richard Zeckhauser, economista de Harvard que escreveu um artigo com o rapaz.

Scott tinha dado entrada no pedido de residência permanente e suas perspectivas profissionais eram boas.

"Ele teria sido uma das primeiras escolhas de qualquer universidade de qualquer parte do mundo. Certamente não tinha motivo para estar estressado ou infeliz", afirma o irmão.

Depois de ler a respeito da investigação de 2005 sobre as mortes nos despenhadeiros de Sydney, Steve Johnson passou a dedicar parte de sua fortuna para descobrir o que acontecera a Scott: contratou um jornalista investigativo, Daniel Glick, para ir à Austrália e analisar os autos do processo e outros documentos e recrutou um grupo de advogados poderosos – entre eles a ex-procuradora geral de Massachusetts, Martha Coakley, que afirmou ter aceitado o caso como voluntária – para reabrir o caso.

Em 2012, um novo inquérito reverteu a conclusão original que alegava suicídio, mas a perícia não chegou a uma conclusão sobre a forma como Scott morrera, admitindo que a violência anti-gay era uma possibilidade, sim, como também a de uma queda acidental.

E informa que, quando a investigação atual for retomada, em junho, ouvirá novas testemunhas.

"Sem dúvida, essas mortes obedecem a um padrão. Hoje é inconcebível pensar que não houve uma discussão aberta sobre o ocorrido. Se tivesse havido, talvez pudéssemos ter impedido que outros casos acontecessem", lamenta Margaret Sheil, cujo irmão, Peter, foi encontrado morto entre as pedras em 1983.

