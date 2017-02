TCU investiga se Ministério da Transparência ajudou empresas investigadas na Lava-Jato

Sob avaliação

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai investigar suposto favorecimento a empresas investigadas no âmbito da Operação Lava-Jato no Ministério da Transparência. Conforme informações publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo, o tribunal verificou que a pasta deixou de abrir ou finalizou processos que deveriam apurar responsabilidade das companhias em casos de corrupção.



Segundo a publicação, o TCU também questiona acordos de leniência que foram negociados com o que considera reparação abaixo do valor desviado dos cofres públicos. Os ministros da corte destacam que as ações de Carlos Higino Alencar, ex-ministro interino e ex-secretário executivo da antiga Controladoria-Geral da União (CGU) no governo de Dilma Rousseff (PT), estão no foco da investigação.



Medidas de outros gestores que possam ter favorecido empreiteiras também serão analisadas no caso, que terá o ministro Walton Alencar como relator. Prevista na Lei Anticorrupção, a abertura de processos de responsabilização prevê penas altas quando é comprovado ato lesivo à administração pública.