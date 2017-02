Temer deve sancionar MP do Ensino Médio nesta quinta: 7 coisas para começar o dia bem informado 

O que você precisa saber

1. Um em cada cinco quartéis de Bombeiros reduziu atividade e até fechou por alguns dias

Uma combinação de esgotamento de horas extras, déficit de efetivo e deslocamento de servidores para atuar como salva-vidas provoca fechamento parcial ou total de quartéis do Corpo de Bombeiros no Estado. Em janeiro, uma em cada cinco unidades teve restrição no atendimento. Neste mês, o cenário se repete. Ao menos 23 dos 126 quartéis encerraram as atividades em algum turno ou intercalaram dias de serviço no mês passado. Divulgado pela Associação dos Bombeiros do Rio Grande do Sul (Abergs), o levantamento não é confirmado pelo comando da corporação, que se limita a afirmar que se trata de um dado "muito próximo".



2. Zaffari Hípica abre nesta quinta-feira; veja as mudanças no trânsito

O novo Zaffari Hípica, na zona sul de Porto Alegre, será inaugurado nesta quinta-feira. O supermercado provocou mudanças no trânsito da região. A unidade, a segunda do grupo na Avenida Juca Batista, inclui lojas, praça de alimentação e supermercado. Uma das alterações foi a criação de uma nova via, paralela à Rua Dr. Hermes Pacheco, propiciando o prolongamento em 140 metros da Rua Ernesto Porfírio Reis — esta passará atrás do supermercado, com entrada e saída para o estacionamento. Em frente ao prédio, um trecho de 60 metros foi alargado em 5 metros para também dar acesso aos veículos. Confira as mudanças no trânsito das vias do entorno do estabelecimento.

3. Temer deve sancionar MP do Ensino Médio nesta quinta

Aprovada às pressas no Senado, no último dia 8 de fevereiro, a reforma do Ensino Médio deverá ser sancionada nesta quinta-feira pelo presidente Michel Temer (PMDB). O texto aprovado divide o conteúdo do Ensino Médio em duas partes: 60% para disciplinas comuns a todos e 40% para que o aluno aprofunde seus conhecimentos em uma área de interesse. Entenda as principais mudanças com a reforma.

4. Filme com Brad Pitt, concorrentes ao Oscar e outras estreias do cinema nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, estreia o filme Aliados (Allied), estrelado por Brad Pitt e Marion Cotillard. O longa, de Robert Zemeckis, narra a história de um casal de espiões se apaixona durante missão na II Guerra, mas a mulher pode ser agente nazista. Outro filme que chega aos cinemas nesta quinta é John Wick – Um Novo Dia Para Matar. A película, sequência de De Volta ao Jogo (John Wick - 2014) traz Keanu Reeves novamente como o protagonista que dá nome ao filme. Confira as principais estreias desta quinta-feira.

5. Após vencer Princesa do Solimões, Inter encara os tribunais nesta quinta



Após vencer o Princesa do Solimões por 2 a 0 e garantir a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, o Inter retorna a Porto Alegre em voo fretado. A equipe colorada chegou ainda na madrugada de quinta-feira e fará, a partir das 16h30min, um trabalho de recuperação física. Pela manhã, a partir das 10h, o clube encara os tribunais por conta da briga entre torcidas na partida diante do Veranópolis, válida pelo Gauchão. Com o ocorrido, o clube do Beira-Rio pode perder até dez mandos de campo.



6. Grêmio treina com muitos desfalques no CT Luiz Carvalho

O Grêmio treina às 16h30min no CT Luiz Carvalho. A primeira parte será fechada. O objetivo é preparar a equipe para o duelo contra o São José, no domingo, quando o time terá vários desfalques.



7. Quinta-feira pode ter pancadas isoladas de chuva e calorão

Nesta quinta-feira, podem ocorrer pancadas fracas de chuva em todo o Estado – com exceção do Noroeste, que deve ter tempo nublado. O dia deve ser típico de verão, com sol, calor e precipitações no final da tarde. A máxima do Estado deve ser registrada em Uruguaiana: 33°C. Na quarta-feira, a máxima foi de 36°C, em Campo Bom. Na Capital, a temperatura pode chegar a 31°C e em Capão da Canoa, 30°C.De acordo com a Somar Meteorologia, na sexta-feira, a chuva deve diminuir no Estado. O sábado e o domingo devem ser de tempo firme.



Veja a previsão do tempo para a sua cidade

*ZERO HORA