Tremor assusta moradores de Passo Fundo

Um pequeno tremor de terra assustou os moradores de Passo Fundo, no norte do Estado, no fim da manhã desta quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros do município, por volta das 11h30min, a corporação recebeu diversas ligações relatando o abalo, que foi sentido principalmente na região central da cidade.

O 10º pavimento do Hospital São Vicente de Paulo chegou a ser evacuado por funcionários da casa de saúde. O sargento Márcio Maggioni, do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros, disse que o caso não passou de um susto, pois não houve relato de feridos e nem de danos a residências ou outros imóveis.

— Foi apenas um susto. Estávamos atendendo um incêndio em um veículo em Ernestina e nos deslocamos para atender o pessoal do hospital. Chegando lá, constatamos que não houve danos na estrutura do prédio e nem feridos. Então, liberamos o local.

Ainda segundo o sargento, profissionais do hospital relataram que a estrutura do 10ª andar do prédio tremeu por cerca de 30 segundos, assustando médicos, enfermeiros e pacientes do local.

Conforme Maggioni, autoridades de Passo Fundo estão relacionando o pequeno tremor ao terremoto que atingiu parte da Bolívia por volta das 11h de ontem. Seria um reflexo do abalo que teve origem no país vizinho, em Chuquisaca, e atingiu 6.5 na escala Richter.



