Três pessoas morrem afogadas após banho de cachoeira em Silveira Martins

Cascata do Mezzomo

Três pessoas morreram afogadas no final da tarde deste domingo, em Silveira Martins, na região central do Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Santa Maria, que fica a menos de uma hora do local onde o grupo desapareceu, na madrugada desta segunda-feira. Ainda de acordo com as autoridades, uma pessoa segue desaparecida.



Os corpos de duas mulheres, de 35 e 37 anos, e de um menino, de 11 anos, foram encontrados pelas equipes de regaste na noite deste domingo. Uma outra mulher de 29 anos segue desaparecida. As identidades das vítimas não foram divulgadas pelos bombeiros.



O grupo teria se reunido para um banho na Cascata do Mezzomo, na região de Val Feltrina, e pode ter sido surpreendido por um aumento na intensidade da correnteza, consequência da chuva forte do fim de semana.



As buscas encerram-se por volta das 22h30min e devem recomeçar às 8h desta segunda-feira. No total, pelo menos 12 profissionais foram escalados para as buscas.



*ZERO HORA