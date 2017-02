Trump avalia livrar da deportação imigrantes sem crimes graves

Fronteiras

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começa a dar sinais de que poderá suavizar a sua política de caça aos imigrantes, prioridade do seu mandato até então. Pouco antes de uma sessão conjunta no Congresso americano na noite desta terça-feira, ocasião em que irá discursar, Trump disse estar disposto a permitir um acordo para que os imigrantes que não cometerem crimes graves possam ficar no país. As informações são da Folha de S. Paulo.

Nos últimos dias, o governo americano havia definido novas regras que definiam como prioridade a deportação de imigrantes que tenham cometido qualquer crime, incluindo infrações de trânsito. A amenização da medida, se confirmada, irá beneficiar milhares de imigrantes, já que a maioria não se envolveu com crimes graves.

Dos 11 milhões de estrangeiros em situação ilegal no país, estima-se que 820 mil foram condenados por algum delito, sendo apenas 300 mil deles considerados casos graves, como homicídio ou estupro.

