União Europeia recorre à Líbia para resolver crise migratória

Por: The New York Times

A cerimônia a bordo de um navio da marinha italiana atracado no porto de Valletta, em Malta, tinha todas as características de um evento da União Europeia. Contudo, os "cadetes" que ganhavam certificados faziam parte de um grupo incomum – 89 líbios que a União Europeia espera que possam ajudar a encontrar uma solução para sua crise migratória.



Oficiais da guarda costeira líbia, os homens foram treinados pelos italianos para interceptar e resgatar barcos de migrantes próximos à costa líbia, antes que cheguem a águas internacionais. Normalmente, as forças europeias interceptam os barcos de migrantes e são obrigadas a levar seus tripulantes à Itália.

Contudo, se os migrantes são resgatados pelos líbios nas águas do país, podem ser levados de volta à Líbia.

Para os líderes europeus, treinar a guarda costeira da Líbia é, sob muitos aspectos, uma tentativa de mudar a resposta à crise migratória da costa da Europa, para lidar com ela diretamente na fonte.

O plano consiste em dar dinheiro, recursos e treinamento para que os líbios mantenham os migrantes no país; uma ideia similar ao acordo da União Europeia com a Turquia, a não ser pelo fato de que a Líbia atualmente é governada por milícias rivais e inúmeros governos fracos.

Não é a primeira vez que a Itália firma um acordo com a Líbia para limitar o fluxo de migrantes. Contudo, a tentativa mais eficaz foi colocada em prática antes de a Líbia mergulhar no caos após o colapso do governo em 2011.

Desde então o país se tornou o principal ponto de partida para muitos dos cem mil imigrantes que chegaram à Itália no ano passado, quando mais de cinco mil pessoas morreram na tentativa de atravessar o Mediterrâneo.

Até mesmo acordos anteriores foram recebidos com críticas pelas táticas muitas vezes brutais utilizadas pelos países do Norte da África para impedir o progresso dos migrantes. Embora ainda esteja nos primeiros estágios, o plano mais recente já está sendo criticado por ser ao mesmo tempo impraticável e desumano.

Alguns especialistas internacionais duvidam do escopo da operação e grupos de direitos humanos temem que o plano seja equivalente a jogar os migrantes de volta na panela de pressão líbia, de onde muitos fogem para escapar dos riscos e das condições adversas.

O programa piloto é o primeiro do tipo a fazer parte da Operação Sophia, que visa combater o tráfico de imigrantes da União Europeia, além de ser parte de uma iniciativa firmada pelos líderes europeus em fevereiro, durante seu encontro em Malta, onde prometerem um fluxo de verbas "sustentável e previsível" para treinar a guarda costeira líbia.

Um dia antes do encontro em Malta, o primeiro-ministro italiano Paolo Gentiloni assinou um acordo com o premiê líbio Fayez Serraj, com o objetivo de limitar o tráfico de imigrantes vindos do litoral líbio.

Em troca, a Itália irá fornecer dinheiro, tecnologia, remédios e treinamento para estabelecer centros de detenção de imigrantes no país, que foi uma colônia italiana entre 1911 e 1943.

A delegação de autoridades da Embaixada Italiana foi a última das europeias a deixar Tripoli em 2015, e em janeiro deste ano foi a primeira a retornar aos prédios que ocupavam até 2015.

Recentemente, o Ministério do Interior italiano realizou uma reunião em Roma com 10 prefeitos líbios da região de Fezzan, no sul do país, que serve como principal portão de entrada de migrantes na Líbia. O objetivo da reunião era reforçar o compromisso da Itália em ajudar a controlar as fronteiras do país africano.

"Não se pode esperar que um fenômeno tão grande tenha solução imediata", reconheceu recentemente Roberta Pinotti, ministra da Defesa da Itália, a bordo de um porta-aviões ancorado no porto de Valletta.

"Mas esse é um fenômeno que precisamos aprender a controlar", afirmou, citando as milhares de pessoas que chegam todas as semanas à Itália, mesmo durante o inverno.

Joseph Muscat, primeiro-ministro de Malta, concordou a ministra. "O treinamento não foi realizado porque há uma crise, mas para evitar que uma crise aconteça", afirmou.

Os centros de detenção de imigrantes estão entre os pontos mais controversos do plano.

Hussein Thwadi, prefeito da cidade litorânea de Sabratha, no oeste da Líbia, o principal ponto de partida de embarcações que cruzam o Mediterrâneo, afirmou que manter os imigrantes no país é "uma medida perigosa", pois não há recursos para lidar com isso.

Um número enorme de migrantes já vive na Líbia, onde são constantemente ameaçados, afirmam grupos de ajuda humanitária.

No ano passado, a Médicos Sem Fronteiras destacou os "níveis alarmantes de violência" contra imigrantes e refugiados na Líbia, incluindo ataques sexuais e assassinatos, não apenas por parte dos traficantes, mas também pela miríade de grupos e indivíduos armados do país.

Qualquer coisa que possa conter o fluxo de imigrantes na Líbia também corre o risco de ir contra os interesses dos poderosos grupos armados que controlam o tráfico. Em um país marcado pelo conflito, o tráfico de imigrantes se tornou um negócio lucrativo para um número impressionante de gangues criminosas e milícias associadas.

Os líderes europeus concordam que a instabilidade da Líbia e a violência generalizada são causas para preocupação.

"Quando voltarem para a Líbia, os jovens que receberam esse treinamento vão enfrentar uma pressão enorme de gangues criminosas e traficantes, que faturam milhões de euros todas as semanas", afirmou Muscat, o primeiro-ministro de Malta.

Boa parte dos barcos dos traficantes parte de praias remotas ao longo dos 370 quilômetros de litoral no oeste do país, entre Misrata e a fronteira com a Tunísia.

Teoricamente, esse território é controlado pelo governo comandado por Serraj, que se instalou em Tripoli em março do ano passado com o apoio da ONU, dos Estados Unidos e dos países ocidentais.

Na verdade, boa parte do litoral, assim como as cidades desertas por onde os imigrantes passam, é controlado por uma rede de grupos criminosos e milícias com grandes interesses financeiros na continuidade da empreitada.

Poucas pessoas creem que o governo atual possua o poderio militar, a aceitação política e o dinheiro necessários para interromper o tráfico, já que mal é capaz de controlar a capital, Trípoli.

Suas forças controlam o porto da cidade e alguns dos ministérios do governo, mas no restante do tempo competem por espaço com um governo rival liderado por islamitas e militantes do Misrata.

Homens armados de facções inimigas entram em conflito diariamente nas ruas da cidade, gerando uma violência cada vez maior nas últimas semanas e levando as autoridades ocidentais a acreditar que o governo atual esteja em risco de ser completamente marginalizado, ou mesmo destituído.

O governo apoiado pela ONU também é pressionado por rivais no leste do país, onde forças lideradas pelo General Khalifa Hifter têm o controle quase completo da segunda maior cidade do país, Benghazi.

Hifter consolidou suas forças, com apoio do Egito e da Rússia, e afastou o governo apoiado pelo Ocidente. Durante uma iniciativa liderada pelo governo egípcio para firmar um acordo de paz entre facções rivais da Líbia no Cairo, Serraj e Hifter se recusaram a dialogar.

O plano italiano para treinar a guarda costeira já ignorou a situação política da Líbia depois que o San Giorgio, navio italiano que fazia parte do programa, atracou na costa oeste do país em janeiro deste ano.

Indicando as dificuldades do futuro, líderes do leste da Líbia acusam os italianos de entrar ilegalmente no país.

