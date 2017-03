A capital do Cazaquistão, uma criação pós-soviética, cria raízes

The New York Times

The New York Times

Por: The New York Times

Astana, Cazaquistão – A Ópera de Astana, em uma praça tomada pela ventania nesta capital nas estepes da Ásia Central, é quase uma cópia do neoclássico Teatro Bolshoi de Moscou, incluindo até a escultura de cavalos no topo.

Do outro lado de uma ampla avenida, ergue-se o cone inclinado e irregular do Khan Shatyr, shopping projetado para ser a maior tenda do mundo. Seu teto é suportado por um único pilar inclinado para evocar a história nômade dos cazaques, grupo de etnia turca que vai lentamente reafirmando sua identidade, depois de séculos de domínio russo.

No meio, há uma construção típica de Astana: uma das "cidades de gelo" que pontuam a capital congelante no inverno. Tudo é feito de gelo, os escorregadores onde as crianças brincam e, à noite, as esculturas que brilham sob luzes de cores fortes.

O fim da União Soviética fez do Cazaquistão um Estado independente, em 1991, que, desde então, cultiva relações com a Rússia e a Turquia, que investiu no início da nova nação e compartilha algumas de suas raízes culturais.

É fácil ver porque Astana foi a escolha da Rússia para sediar uma nova tentativa de conversações de paz na Síria este ano. Organizar o encontro cinco fusos horários a leste de Genebra – onde as negociações transcorreram durante anos sem progresso – ressaltou o que o presidente que Rússia, Vladimir Putin, descreveu recentemente como o desejo de uma ordem internacional "pós-Ocidente".

Astana também representa o sucesso do líder do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, em lidar com Moscou. Único presidente do país desde a independência – eleito cinco vezes com 97,5 por cento dos votos –, Nazarbayev criou um tipo de sistema "autoritário light", que tem mais em comum com o controle do homem forte da Rússia e cada vez mais com a Turquia, do que com a Europa.

Ele procurou encontrar um equilíbrio entre acomodar e recusar o poder russo e o Cazaquistão evita as disputas territoriais com a Rússia e os conflitos étnicos e religiosos que têm atormentado outros Estados pós-soviéticos.

"Não temos esses problemas", disse Abzal Abdiev, de 25 anos, que foi nosso guia amador em Astana, apontando os pontos turísticos com evidente orgulho.

A existência da cidade incorpora os séculos da dança ansiosa entre Moscou e as regiões de maioria muçulmana ao sul da Rússia, além dos países e repúblicas semi-autônomas da região do Cáucaso, ao norte da Turquia, até o extremo leste do Cazaquistão.

Quando visitei o país pela primeira vez, em 1993, Astana não existia. Fui enviada pelo meu editor do Moscow Times para entrevistar Nazarbayev em uma inauguração de uma usina no norte do país, perto da fronteira russa. Um parlamentar nacionalista russo, Vladimir Zhirinovsky, pedia que a Rússia retomasse a área de maioria étnica russa, onde ele nasceu.

Nazarbayev ignorou a ameaça; a Rússia estava enfraquecida na época, e qualquer movimento do tipo parecia improvável. Porém, alguns meses depois, ele decretou que a capital mudaria de Almaty – maior cidade do país, no sul mais populoso e mais etnicamente cazaque – para as estepes do norte. A medida demonstrou poder e ambição, mas também marcou a presença no mapa, reforçando a posse da área pelo Cazaquistão.

Astana foi construída às pressas; a cidade provincial chamada Akmola (Tselinograd, na era soviética) foi renomeada e ampliada. Nazarbayev transformava o Cazaquistão em um país rico em recursos, importante, ganhando o controle de vastos campos de gás do mar Cáspio em negociações com a Rússia e cultivando a aprovação global ao desativar armas nucleares deixadas pelos soviéticos em seu território.

Ele recrutou arquitetos de renome internacional, como Norman Foster, para pontilhar a nova capital com estruturas de sua própria concepção, como uma torre com um globo dourado, que lembra o ovo de ouro de uma lenda cazaque. Alguns edifícios públicos têm a palma de sua mão uma impressa no concreto, que os cidadãos tocam para dar sorte.

Hoje, Astana é às vezes chamada de "Dubai do Norte", cheia de viajantes a negócios, e oferece entretenimento em áreas fechadas para turistas e residentes fugirem do clima proibitivo. Sua resposta à pista de esqui indoor da quente Dubai é um clube de praia, com areia e tudo, no piso superior do shopping Khan Shatyr.

Quando bolou a cidade, Nazarbayev enfrentava um desafio com potencial explosivo: a população estava uniformemente dividida entre russos étnicos, muitos sem entusiasmo com o fato de que, de repente, se viam como cidadãos do Cazaquistão, e os cazaques, afastados pelo governo soviético de sua língua e tradição islâmica, com traços de um xamanismo antigo.

Astana foi uma tentativa de abordar o problema. Nazarbayev procurou forjar uma identidade nacional separada da Rússia, mas sem excluir muito os russos, que agora são a grande minoria. E liderou o renascimento da identidade cazaque e islâmica, firmemente baseada na moderação imposta pelo Estado, com uma dose de culto à personalidade.

O Museu Nacional saúda os visitantes com um retrato de dois andares de um Nazarbayev coberto de medalhas e ladeado por murais exibindo a história cazaque. Exposições destacam as habilidades na equitação, as batalhas com a Rússia czarista, os momentos de orgulho na história soviética (programa espacial, a vitória da Segunda Guerra Mundial). Porém, documentam também a fome e a privação em um campo para esposas e filhos de dissidentes, localizado onde hoje fica Astana.

Abdiev, nosso guia, nasceu um ano após a independência, mas, segundo ele, seus parentes mais velhos se lembram dos dias da União Soviética como "tempos ruins", quando a comida era racionada e "não existia sapato bom".

As coisas estão melhores agora, disse ele, apontando para as luzes de néon de lojas de brinquedos, lojas de roupas turcas acessíveis, prédios de apartamentos modestos, mas resistentes, torres luxuosas de vidro e um CrossFit Astana.

Abdiev cresceu em uma área agrícola mais ao sul, domesticando potros e cavalgando sem sela; sua família, de etnia cazaque, criava cavalos para montaria e carne, a iguaria nacional. Seus amigos de infância, disse ele, eram seus vizinhos russos, e todas as crianças falavam as duas línguas.

Na mesquita Sultão Hazrat, a maior da Ásia Central, instruções detalhadas sobre como orar estão escritas em cazaque – não em russo – para aqueles que ainda aprendem a religião, com indicações para o site muslim.kz para mais informações. Sua cúpula altiva e decoração intrincada são reminiscências da Mesquita Azul de Istambul, mas com tons mais leves – lembrando a cor turquesa da bandeira do Cazaquistão.

Autoridades frequentemente mencionam temas de coexistência religiosa e do Islã moderado, o que é reconfortante para a vizinha Rússia, lar de 20 milhões de muçulmanos. Putin recentemente notou que quatro mil cidadãos russos e cinco mil cidadãos de outros Estados pós-soviéticos se juntaram aos rebeldes islâmicos na Síria, um problema citado como uma das razões para a intervenção russa no país.

Nazarbayev prometeu reformas políticas para trazer um presidente novo, com menos poderes. Porém, o país está aquém da democracia e da boa governança, não muito bem classificado nos índices de liberdade de imprensa e corrupção. Em cidades menores e menos favorecidas, as condições podem ser muito piores, com poluição gerada por carvão e infraestrutura frágil.

Por hora, Astana, criada artificialmente, está se fortalecendo como uma cidade natural.

Uma noite na ópera, o salão de veludo vermelho e dourado estava lotado. Os retardatários passaram rapidamente pelo piso de mármore para evitar perder o início da apresentação. Bailarinos, cazaques em sua maioria, mas também de outras antigas repúblicas soviéticas, apresentaram trechos de balés clássicos russos. Os cartazes anunciavam produções mais recentes baseadas em contos folclóricos cazaques.

No intervalo, a plateia ostentava roupas tão elegantes quanto as vistas em Moscou. Casais posavam com manequins em trajes feitos para óperas e balés clássicos russos, mas com tecidos, chapéus e joias da Ásia Central. Garotinhas rodopiavam como bailarinas.

Ao ser perguntado por que dirigia um táxi nas temperaturas abaixo de zero de Astana em vez de criar cavalos no sul, Abdiev, o guia, respondeu como qualquer jovem em busca de fortuna.

"Aqui é a capital", disse ele simplesmente.

Por Anne Barnard