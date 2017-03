"A casa começou a balançar, saímos correndo e caiu tudo", diz morador de São Francisco de Paula 

Perda

O auxiliar de pedreiro Júlio César dos Santos, 24 anos, e a mulher, Ivonete de Souza, 19 anos, viveram momentos de pavor na manhã deste domingo, em São Francisco de Paula, na serra gaúcha. A casa onde moravam, no bairro Santa Isabel, foi completamente destruída pelo vendaval que atingiu a cidade. As informações são da Rádio Gaúcha.



— Por volta das 8h começou a tormenta, eu falei para a mulher: 'levanta da cama que vai dar temporal'. Daqui a pouco começou a balançar a casa toda, saímos correndo para fora e caiu tudo — disse ele.

Os dois conseguiram sair a tempo e tiveram apenas ferimentos leves. O casal agora está abrigado no ginásio de esportes localizado no Centro da cidade.

— Foi uma coisa que eu nunca vi antes, fiquei muito assustado — disse Júlio Cesar em conversa com a reportagem.

O casal espera agora a ajuda de doações para poder retomar a vida. Segundo Ivonete, eles recém haviam terminado de construir a casa de madeira onde moravam, que ficou completamente destruída.

— Perdemos tudo, não sobrou nada da casa — disse ela.

O cabeleireiro João batista Santos Oliveira, 48 anos, também perdeu praticamente tudo, já que a casa foi destelhada pela força do vento. Ele disse que nunca viu nada igual na cidade.

— Eu me acordei com o barulho, parecia tiro, um estouro, aí veio a chuva e vento — afirmou ele, que se abrigou em baixo da mesa com o filho,enquanto o vento levava o telhado da residência.

O vendaval desta manhã deixou pelo menos um morto. Mais de 70 pessoas receberam atendimento médico no hospital. A prefeitura ainda faz balanço dos estragos.

As doações às famílias desabrigadas são recebidas no ginásio do centro da cidade. Os itens mais urgentes são alimentos, água, velas, produtos de limpeza e de higiene pessoal.

Leia as últimas notícias