A idade da razão atual 

Por: The New York Times

Estar na sala de aula de uma universidade pode expandir muito nossas perspectivas. Por exemplo, estávamos encerrando recentemente um seminário sobre grande estratégia quando um dos meus colegas de Yale, Charles Hill, desenhou um diagrama na lousa que colocou os eventos atuais em perspectiva histórica.

No centro do diagrama, era possível ver a longa linha do pensamento iluminista. O Iluminismo incluiu pensadores como John Locke e Immanuel Kant, que argumentam que as pessoas deveriam deixar de atender cegamente à forma de viver determinada pelas autoridades. Ao invés disso, seria necessário refletir sobre cada tema desde o princípio, respeitando fatos, examinando ceticamente nossos pressupostos e convicções.

Os pensadores iluministas transformaram suas ideias céticas em instituições céticas, incluindo a Constituição dos EUA. Os fundadores dos Estados Unidos não confiavam nem no povo, nem em si mesmos, por isso criaram um sistema de regras, gerando controles para equilibrar os interesses antagônicos.

De Tocqueville foi quem disse que se um governo democrático baseado em leis quisesse funcionar em qualquer lugar do mundo, esse lugar seria os Estados Unidos. O país se tornou um estudo de caso para o projeto iluminista. Com sua desconfiança da lei das massas e sua reverência pela lei, Abraham Lincoln foi um homem clássico do Iluminismo. Seu sucesso na Guerra Civil parecia comprovar a superioridade da democracia e de toda a causa iluminista.

Durante o século XX, os líderes iluministas levaram o projeto para o mundo todo, criando instituições multilaterais baseadas em regras e leis, como a União Europeia e a OTAN, que restringem a ação das potências globais, preservando o equilíbrio do poder.

O projeto iluminista criou o mundo moderno, mas sempre teve suas fraquezas. A primeira é que as figuras do Iluminismo sempre tentaram afirmar que a religião estava morta (o que não é verdade) e que conceitos de raça estão mortos (e não estão), e por isso sempre ficam surpresos com os acontecimentos. Em segundo lugar, ele carece de sentido. Trata as pessoas como egoístas racionais e tende a produzir governos liderados por tecnocratas desalmados. Por fim, a governança iluminista falha de tempos em tempos.

Nesses momentos, movimentos anti-iluministas ganham o poder. Em meio ao colapso dos velhos regimes durante a Primeira Guerra Mundial, os marxistas questionaram a noção de propriedade privada. Isso deu origem a Lenin, Stalin e Mao. Após os erros de Versailles, os nietzschianos atacaram a separação dos poderes e argumentaram que o poder deveria ser centralizado nas mãos dos vencedores da sociedade. Isso nos trouxe Hitler e os nazistas.

Hill aponta que as forças do iluminismo sempre derrotaram as ameaças anti-iluministas. Quando a Guerra Fria chegou ao fim, o projeto iluminista parecia ter triunfado.

Mas agora estamos vivendo os resultados de uma série de erros graves: a crise financeira, o lento colapso do projeto europeu, a guerra do Iraque. Hill destaca que o mais interessante é que algumas tradições anti-iluministas estão voltando. O pensamento nietzschiano voltou na forma de Vladimir Putin. O pensamento marxista voltou na forma de uma China agressiva. Tanto a Rússia, quanto a China estão tentando colher os benefícios da ordem iluminista, mas eles também querem romper as regras quando bem entendem. Eles incorporam linhagens profundas do pensamento anti-iluminista, minando a ordem mundial pós-iluminista.

Hill não chegou a dizer isso, mas eu acrescentaria que o pensamento anti-iluminista também voltou na forma de Donald Trump, dos separatistas raciais e dos outros movimentos nacionalistas separatistas étnicos espalhados pelo mundo.

Os movimentos anti-iluministas atuais não acreditam que a verdade será encontrada por meio do pensamento cético e do debate. Eles creem que o conhecimento e a virtude estão presentes nos instintos das pessoas comuns, nas profundezas do centro místico de um país, ou na consciência de grupo de uma raça.

Os movimentos anti-iluministas atuais creem menos no convencimento e no questionamento baseado em evidências e mais na pureza do desejo. Eles tentam vencer os debates por meio da força bruta e do silenciamento de discursos dissonantes.

Eles não veem a história como uma marcha gradual em direção à cooperação, mas como ciclos cataclísmicos – uma empreitada sem progresso e marcada pelo conflito. Os países tentam inerentemente acabar uns com os outros, as raças inevitavelmente oprimem umas às outras.

Esses movimentos são hostis a sistemas baseados em regras, organizações multilaterais, aos complexos ajustes da política democrática e ao que o assessor de Trump chama de ¿Estado administrativo¿. Eles preferem o governo direto nas mãos de um único déspota que personifique a vontade do povo.

Quando Trump afirma que a mídia é o ¿inimigo do povo¿, ele está atacando o sistema de diálogo, de debate e de questionamento que serve de base para todo o projeto iluminista.

Quando os movimentos anti-iluministas surgiram no passado, os heróis iluministas se levantaram para combatê-los. Lincoln não era um tecnocrata desalmado. Ele lutou contra o fanatismo se investindo completamente dos métodos iluministas, como caridade, razão e paciência. Trabalhou incansavelmente em favor da união e contra a divisão. Ele era um pessimista esperançoso que sabia que a batalha seria longa, mas tinha fé na providência e na justiça.

Vivemos em um tempo no qual muitas pessoas perderam a fé nos hábitos e instituições iluministas. Me pergunto se existe um grupo de líderes que irá se levantar e defender sem medo este projeto, ou mesmo perceber que esse sistema está sob ataque constante.

Por David Brooks