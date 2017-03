Agências da Caixa abrem 2 horas antes para saque do FGTS: 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Contas inativas do FGTS: agências da Caixa abrem duas horas mais cedo nesta segunda e terça

A semana começa com as agências da Caixa Econômica Federal abrindo duas horas mais cedo, às 8h, para atender trabalhadores que têm dinheiro para sacar de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Em bancos que ficam dentro de shoppings, as agências não abrirão mais cedo, mas fecharão duas horas mais tarde. O atendimento estendido será realizado nesta segunda e terça-feira. Na primeira fase de pagamentos, estão recebendo o valor os nascidos em janeiro e fevereiro.

2. Vendaval deixa um morto e 500 desabrigados em São Francisco de Paula



O forte vendaval que atingiu São Francisco de Paula, na Serra, no início da manhã de domingo, matou pelo menos um homem, deixou cerca de 70 feridos e 500 desabrigados . A vítima foi identificada como Claudemir Gomes de Freitas, de 24 anos. As principais vias de acesso ao município tiveram o tráfego prejudicado por conta de árvores caídas na pista. Meteorologistas e especialistas divergem sobre qual fenômeno atingiu a cidade, mas afirmam que, frente à destruição que provocou, o vento passou dos 100 km/h em algumas regiões.

3. Encare a crise: saiba como garantir 50% de desconto em taxas na hora de registrar o primeiro imóvel

Realizar o sonho da casa própria significa, para a maioria das famílias brasileiras, a aquisição mais cara de uma vida inteira. Por isso, na hora de fechar o negócio, qualquer desconto é muito bem-vindo. Na hora de registrar o primeiro imóvel, um benefício em financiamentos que pode passar despercebido está na Lei de Registros Públicos, de 1973. Conforme o texto, o comprador pode ter 50% de desconto nos emolumentos (as taxas pagas no cartório durante o registro).

4. Porto Alegre terá reforço de PMs de Santa Maria a partir desta segunda-feira

Está prevista para as 13h desta segunda-feira a chegada de um efetivo de volume ainda não confirmado publicamente pelo comando da Brigada Militar para reforçar o policiamento em Porto Alegre. Os policiais serão deslocados do Batalhão de Operações Especiais (BOE) de Santa Maria. Conforme informações, os policiais fazem parte de uma reserva da corporação, que é mantida para deslocamentos a locais com grandes eventos ou que exijam reforço no policiamento.

5. Inter reclama da arbitragem; campanha no Estadual tem 33,3% de aproveitamento

Após a derrota por 1 a 0 contra o Juventude, em cobrança de pênalti inexistente para o time de Caxias, a equipe colorada estaria hoje eliminada do Gauchão. O time de Zago ocupa a nona colocação do campeonato, com sete pontos (11 atrás do líder, Novo Hamburgo).

6. Grêmio enfrenta o Brasil de Pelotas pelo Gauchão

Na próxima quarta-feira, o Grêmio encara o Brasil de Pelotas pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. A partida ocorre às 21h45min, no estádio Bento Freitas. Durante o fim de semana, os jogadores Gata Fernández e Bruno Rodrigo trabalharam normalmente no CT Luiz Carvalho. Os dois já têm condições legais de jogo, mas não há ainda uma previsão de quando estarão em campo.

7. Após vendaval na Serra, RS deve ter tempo firme até quarta-feira

Depois do forte temporal que atingiu São Francisco de Paula e deixou cinco bairros da cidade devastados, a frente fria avança para o Sudeste e o tempo volta a ficar firme em todo o RS na segunda-feira. Na quarta-feira, a previsão é que volte a chover no Estado. Pancadas de chuva devem chegar entre a tarde e a noite. Em São Francisco de Paula, a mínima é de 14°C e a máxima de 24°C.



*ZERO HORA