Agências da Caixa abrem duas horas mais cedo hoje: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Contas inativas do FGTS: agências da Caixa abrem duas horas mais cedo



As agências da Caixa Federal vão abrir duas horas mais cedo (às 8h) nesta terça-feira para atender trabalhadores que têm dinheiro para sacar de contas inativas do FGTS. Em bancos que ficam dentro de shoppings, as agências não abrirão mais cedo, mas fecharão duas horas mais tarde. O prazo de retirada vai até 31 de julho. Após esta data, o trabalhador só poderá sacar o valor das contas inativas quando se aposentar, comprar moradia própria ou se enquadrar nas outras possibilidades de saque previstas nas regras do Fundo. Confira onde ir e os documentos necessários.



2. Liminar suspende cobrança extra por despacho de bagagem

A Justiça Federal em São Paulo concedeu, na segunda-feira, liminar contra a norma que autoriza as companhias aéreas a cobrar pelo despacho de bagagens. A decisão da 22ª Vara Cível atende pedido do Ministério Público Federal (MPF) contra a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que permite as novas taxas a partir desta terça. Na ação, o MPF argumentou que "a cobrança fere os direitos do consumidor e levará à piora dos serviços mais baratos prestados pelas empresas".



3. Prefeitura regulamenta aplicativos de transporte individual em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre publicou decreto que regulamenta os aplicativos de transporte individual de passageiros, como o Uber e o Cabify. Assinado pelo prefeito Nelson Marchezan, o documento determina que as empresas que forem prestar o serviço deverão fazer cadastro na EPTC um requerimento para outorga de autorização para a execução do serviço. Esse credenciamento terá validade de 18 meses. Após esse período, a empresa deve solicitar a renovação, no máximo, 30 dias antes da expiração. De acordo com o decreto, os carros usados pelos motoristas deverão ter dois tipos de identificação visual: adesivo externo aprovado pela EPTC e adesivo interno referente ao selo de aprovação na vistoria, que também passa a ser obrigatória.



4. Lula será interrogado pela 1ª vez como réu em ação relacionada à Lava-Jato

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será interrogado nesta terça-feira, a partir das 10h, na sede da Justiça Federal de Brasília. Esta será a primeira vez que Lula será questionado em juízo como réu numa ação penal relacionada à da Operação Lava-Jato. Acusados de "atrapalhar" as investigações da Lava-Jato, também são réus da ação penal o pecuarista José Carlos Bumlai; o ex-senador Delcídio Amaral; o banqueiro André Santos Esteves; o ex-assessor de Delcídio, Diogo Ferreira Rodriguez; o advogado Edson Siqueira Ribeiro Filho, e o filho de Bumlai, Maurício. Os advogados dos réus e o representante do Ministério Público Federal, além do juiz Ricardo Leite, podem fazer perguntas para o ex-presidente.

5. Grêmio viaja a Pelotas para compromisso pelo Gauchão

O Grêmio treina nesta manhã antes de seguir viagem para Pelotas, onde encara na quarta o Brasil-Pel no fechamento da sétima rodada do Gauchão. A partida, antes marcada para as 21h45min, teve o horário adiantado. Será às 19h30min.



6. Inter treina sem Alemão

O Inter treina às 16h, de olho no jogo de quarta contra o Sampaio Corrêa, às 21h45min, pela Copa do Brasil. Lesionado, Alemão é o desfalque certo do time de Zago para o compromisso.



7. Temperatura deve variar 14°C nesta terça-feira em Porto Alegre

Nesta terça-feira, uma massa de ar seco deixa o tempo firme no Rio Grande do Sul. O dia deve ter amplitude térmica elevada no Estado. Em Iraí, no Norte, a temperatura deve variar entre 12°C e 30°C.A temperatura mais baixa do RS deve ser registrada em São José do Ausentes: 9°C. Em Porto Alegre, o sol predomina. Os termômetros devem registrar entre 14°C e 28°C. Na segunda-feira, na Capital, a mínima foi de 14°C e a máxima de 24°C. A temperatura mais baixa do Estado foi registrada em São José dos Ausentes 7,9°C.



Veja a previsão do tempo para a sua cidade



*ZERO HORA