Agricultor morre afogado enquanto pescava em Erechim

Norte do RS

Um agricultor de 52 anos morreu enquanto pescava no Rio Ligeiro, na área rural de Erechim, no Norte do Estado, na noite de terça-feira. Conforme o Corpo de Bombeiros, Geraldo Ozga caiu e desapareceu no momento em que tentava retirar uma rede da água. As informações são da Rádio Gaúcha.

Uma irmã que estava no local tentou socorrê-lo, mas não conseguiu. O Corpo de Bombeiros Militar de Erechim chegou minutos depois, mas encontrou o agricultor já morto. Não há socorristas no rio, já que as águas ficam em propriedades particulares.

Leia mais

Menino de três anos morre afogado em piscina no Vale do Sinos

Criança de cinco anos morre afogada em Cachoeira do Sul

Encontrada a quarta vítima de afogamento em cachoeira de Silveira Martins



Nove afogamentos no RS

Nove pessoas morreram afogadas neste feriadão de Carnaval no Rio Grande do Sul. Cinco vítimas foram em águas internas, como rios e lagos. Outros dois casos foram no Litoral Norte, ambos em Tramandaí. Além disso, uma criança morreu afogada em uma piscina, em Portão.