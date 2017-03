Alerta do FBI sobre terrorismo, Carne Fraca e a "punição" de Jardel: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Supermercado deixam de vender produtos de investigadas da Carne Fraca



Grandes redes de supermercados retiraram das prateleiras os produtos fabricados pelos frigoríficos interditados pela Polícia Federal (PF) na Operação Carne Fraca para blindar os clientes do risco de comprar itens contaminados.

2. FBI alertou Polícia Federal sobre simpatizantes de terrorismo no Brasil



Um alerta para a ação de simpatizantes do Estado Islâmico no Brasil, feito pelos Estados Unidos, está anexado ao processo que julga, no Paraná, oito brasileiros por planejarem atentados que deveriam ocorrer durante os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

3. O que os executivos da Odebrecht disseram contra a chapa Dilma-Temer



Os depoimentos prestados por executivos da Odebrecht ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no início de março trazem novos detalhes de como funcionava o departamento de propinas e como os recursos irrigaram a campanha da chapa Dilma-Temer, nas eleições de 2014. O vazamento das declarações motivou fortes críticas do presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, que exigiu apuração das responsabilidades. Segundo um dos delatores, Mônica Moura estaria entre top 5 de maiores recebedores da Odebrecht.

4. Jardel fala sobre cassação: "Por fazer as coisas certas, fui punido"

Foto: Reprodução / YouTube YoggiDoggy

O deputado cassado Mário Jardel disse, em entrevista a um canal esportivo português, na quarta-feira, que "foi punido por fazer as coisas". Durante os dois minutos dedicados ao assunto, de um total de 57, ainda errou a data da cassação e o tipo de sessão em que a decisão foi tomada, além de ter dito que estava de férias quando houve a decisão, mas, na verdade, estava de licença alegando depressão.

5. Confira quais são as novas regras do Minha Casa Minha Vida



Foram publicadas no Diário Oficial da União as novas regras do Minha Casa Minha Vida. Os novos critérios de seleção referem-se à faixa 1 do programa, que atende famílias com renda de até R$ 1,8 mil. Veja em 5 pontos quais são as principais mudanças.

6. Trump sofre primeira derrota e desiste de votar fim do Obamacare



O presidente americano, Donald Trump, pediu nesta sexta-feira para que a base no Congresso retire seu polêmico projeto de reforma do sistema público de saúde, ao constatar que não teria os votos necessários para a sua aprovação.

7. Renato justifica concentração antecipada: "Nem todos são os profissionais que deveriam ser"



Renato manteve o mistério como uma arma do Grêmio para enfrentar o Juventude neste sábado, pelo menos na escalação do time titular. Mesmo recuperados, Geromel e Maicon seguem fora do time. O técnico confirmou que contará com Miller Bolaños e Marcelo Grohe, mas reforçou que só irá revelar a equipe 45 minutos antes do início da partida. Renato também explicou o motivo de antecipar a concentração para o jogo.

8. Companheiro ideal do argentino Cuesta está fora do Beira-Rio

O argentino Cuesta deve encarar um desafio enorme em Porto Alegre. O Inter ainda não achou seu companheiro ideal, talvez precise buscar mais um, acionar agentes no Exterior outra vez. Confira a opinião de Luiz Zini Pires.