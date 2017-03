AO VIVO: acompanhe as manifestações de apoio à Lava-Jato pelo país

Protestos

Zero Hora

Por: Zero Hora

Diversas cidades do País registram manifestações, neste domingo em apoio à Operação Lava-Jato. Durante a manhã, grupos de cidades do interior paulista, mineiro e também do nordeste já foram às ruas.

Em Brasília, a manifestação foi marcada para as 10h, em frente ao Congresso. A Polícia Militar estimou o público em 500 pessoas. Convocado por redes sociais, o ato definiu quatro reivindicações principais: apoio à operação Lava Jato, fim do foro privilegiado, contra a proposta de voto em lista fechada e de aumento do fundo partidário.



Em Porto Alegre, o ato será centralizado no Parque Moinhos de Vento, a partir das 15h.



Acompanhe ao vivo: