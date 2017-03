AO VIVO: Centrais sindicais realizam protestos em Porto Alegre contra reformas do governo Temer

Manifestação

A Central Única dos Trabalhadores no Estado (CUT-RS) e outras entidades sindicais realizam ato contra as reformas do governo Temer — entre elas, a da Previdência e a trabalhista — nesta sexta-feira. Batizado de Dia Nacional de Mobilização, o ato foi marcado para as 17h, na Esquina Democrática, no centro da Capital.

No folheto de divulgação do evento, a entidade também convoca uma greve geral para o dia 28 de abril. Os organizadores da mobilização afirmam que o ato é "pela democracia, em defesa da aposentadoria e da CLT, contra as reformas do Temer".

"Em 2016, nossa democracia sofreu mais um golpe, agora parlamentar, midiático e jurídico.O impeachment foi o começo do golpe que hoje quer retirar direitos dos trabalhadores", diz um trecho do documento de divulgação.



Em São Paulo, atos contra reformas da Previdência e trabalhista fecham vias

Manifestantes de centrais sindicais se reúnem em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp) na Avenida Paulista, na tarde desta sexta-feira, em protesto contra as reformas da Previdência e trabalhista.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a via está interditada em ambos os sentidos, neste local. O grupo pretende seguir em passeata em direção à Praça da República, no centro da cidade, onde vai se reunir com professores da rede estadual.

Além deste ato, professores municipais também estão reunidos em frente à Prefeitura de São Paulo.

Pela manhã, também aconteceram diversos protestos em cidades brasileiras contra as reformas da Previdência e trabalhista. As centrais sindicais estão convocando trabalhadores de diversos setores a se unirem em greve geral prevista para o dia 28 de abril.