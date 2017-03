AO VIVO: Justiça decide se réus da Kiss irão a júri popular

Julgamento

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado (TJ) decide, na tarde desta quarta-feira, se os quatro réus do processo principal que apura as responsabilidades da tragédia da boate Kiss irão ao Tribunal do Júri.

O tipo de julgamento — no qual jurados da comunidade decidem se os réus são culpados ou inocentes — foi determinado em julho de 2016 pelo juiz Ulysses Fonseca Louzada, da 1ª Vara Criminal de Santa Maria. Os defensores dos empresários Elissandro Spohr (Kiko) e Mauro Hoffmann, sócios da casa noturna, e Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão, da banda Gurizada Fandangueira, recorreram da decisão.

Como será a sessão

1) Os defensores serão os primeiros a falar, com direito a 10 minutos de sustentação oral cada um.

2) Em seguida, será a vez do Ministério Público, representado pela procuradora Irene Soares Quadros, seguida do assistente de acusação. Ambos terão o mesmo prazo.

3) Na sequência, se não houver pedido de vista (mais tempo para análise), os três desembargadores lerão os votos, começando pelo relator. Não há limite de tempo.

4) Caso decidam por manter a decisão pelo Tribunal do Júri, os desembargadores também dirão quais acusados serão julgados lá e se serão mantidas as qualificadoras — por meio cruel (fogo e asfixia) e motivo torpe (ganância).

