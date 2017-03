Aos poucos, a Albânia tenta acertar as contas com seu passado

The New York Times

Tirana, Albânia – Quando o Reverendo Shtjefen Kurti, padre católico de 73 anos, foi executado em 1971 por realizar um batismo, as autoridades comunistas nem sequer informaram a família. Somente quando o irmão tentou levar comida para ele na prisão é que ficou sabendo do destino do sacerdote.

"Não volte. Ele não vai precisar mais disso", disse um guarda para o irmão.

Quase seis mil albaneses foram mortos pelo governo ou por seus agentes durante a era comunista. São classificados como "desaparecimentos forçados" na linguagem da lei internacional de direitos humanos.

Dos países do antigo bloco Oriental, a Albânia foi o que teve o regime mais severo e mais isolado. Enver Hoxha, um stalinista linha-dura, criou um aparato repressivo que continuou após sua morte, em 1985, e perdurou até a queda do regime, em 1991.

Mesmo em uma região onde a justiça por crimes da era comunista continua incerta, a Albânia é um dos poucos países que não criou uma instituição para facilitar o acesso dos cidadãos aos arquivos da polícia secreta, como o que ocorreu na Romênia e na Alemanha Oriental.

Isso está prestes a mudar: uma nova comissão foi encarregada de abrir os arquivos da Sigurimi, a temida polícia de segurança da era comunista, e de vetar candidatos a cargos públicos que tenham colaborado com a máquina repressiva do regime comunista.

O primeiro ministro Edi Rama, de 52 anos, disse que a medida, resultado de uma lei de 2015 que ele apoiou, ajudará a dar um sentido de conclusão e a reduzir a especulação sobre os benefícios que as autoridades atuais supostamente tiveram graças a suas conexões na era comunista. Mas os críticos dizem que as medidas não têm substância e só foram elaboradas para melhorar a imagem da Albânia no exterior. Eles observam que a maioria dos arquivos foi destruída há muito tempo e que não há nenhum processo claro para saber como lidar com antigos colaboradores.

A Albânia, um país de três milhões de habitantes, tornou-se membro da OTAN em 2009, e em 2014 se candidatou à União Europeia. Porém, a nação balcânica, acidentada e montanhosa, que conquistou sua independência do Império Otomano há um século, ainda é um dos mais pobres da Europa. Muitos albaneses migraram para trabalhar em países como Itália, Grécia e Alemanha.

O setor público albanês tem um ritmo tão lento que quase dois anos após o parlamento aprovar a lei que criou a comissão, ela ainda não começou a funcionar.

Já cansados de esperar décadas por uma ação do governo, alguns parentes das vítimas resolveram agir por conta própria. Em 2010, Nikolin Kurti, sobrinho do Reverendo Shtjefen Kurti e químico aposentado, pediu uma escavadeira emprestada e passou dois meses realizando a exumação amadora de uma vala comum na periferia de Tirana, no Monte Dajti.

Nikolin Kurti, de 66 anos, disse que já havia desenterrado 21 esqueletos; colocou-os em sacos de lixo preto e os levou ao centro legista em Tirana, onde ainda se encontram. Pagou pelo teste de DNA de um dos esqueletos com um osso da perna deformado – seu tio mancava –, mas não houve correspondência. Dois anos mais tarde, encontrou um documento dizendo que o corpo do tio foi dado a uma universidade de Medicina para aulas de Anatomia.

"Isso deveria ter sido feito há 25 anos. Muitas das pessoas que sabem alguma coisa já morreram, se esqueceram ou saíram da Albânia", disse ele.

Kurti também não pretende solicitar seu próprio arquivo da polícia secreta. "Tanto tempo se passou, agora é irrelevante."

Ele contou que Hajredin Fuga, o promotor que assinou a ordem de execução de seu tio pelo crime capital de "propaganda religiosa", mais tarde se tornou juiz do Tribunal Constitucional.

"Se esses arquivos tivessem sido abertos em 1992, ele nunca teria virado juiz", disse Kurti. (Fuga morreu em 2012.)

A nova lei não obriga o governo a divulgar os resultados das buscas ou a remover do cargo as autoridades que comprovadamente tenham participado da repressão da era comunista.

"Abrir os arquivos ajudará a combater a negação do que aconteceu durante o comunismo", disse em uma entrevista Gentjana Sula, ex-vice-ministro da Previdência Social que lidera a nova comissão.

"Dizem que o comunismo não foi tão ruim, que tínhamos segurança, não havia drogas nem crime. As pessoas tendem a esquecer ou negar o sofrimento", disse Sula, 47 anos, cujo avô morreu na prisão em 1952.

A maioria dos documentos da Sigurimi está no arquivo do Ministério do Interior. O ex-diretor, Kastriot Dervishi, 45 anos, confessa não ter muita esperança de encontrar fatos significativos lá, pois, durante a era comunista, 90 por cento dos documentos eram destruídos a cada cinco anos, como uma prática de rotina. Os arquivos considerados importantes eram preservados, mas a maioria foi destruída no final do período comunista por autoridades que queriam se proteger, eliminando as provas de seus crimes.

Dervishi estimou que os documentos que sobraram sejam amostras aleatórias dos arquivos de cerca de 12 mil colaboradores da Sigurimi – cerca de 10 por cento do total –, entre 1944, quando Hoxha tomou o poder, e 1991. E a maioria deles é do início desse período.

"As pessoas só estão interessadas em uma coisa: saber quem foi colaborador. Não vão descobrir que alguém ainda está vivo", previu Dervishi.

Segundo ele, se um nome aparece na lista dos informantes, isso não necessariamente significa que a pessoa ajudou na repressão. Cerca de metade dos informantes listados nunca forneceu informações significativas. E muitos foram obrigados a colaborar através de chantagem ou ameaças contra os membros da família.

"A Albânia está passando por um processo lento de fazer as pazes com seu passado", disse Henrikas Mickevicius, membro de um grupo de trabalho de desaparecidos das Nações Unidas, que visitou a Albânia em dezembro. Ele é da Lituânia, que também passou por um processo de confrontação do passado soviético.

A tarefa de encontrar restos mortais das vítimas é mais difícil do que em outros países da Europa Oriental porque a Albânia comunista nunca passou pelo processo de "desestalinização".

Josip Broz Tito, o líder da vizinha Iugoslávia, introduziu uma forma mais liberal de socialismo depois de romper com Stalin, em 1948. Hoxha cortou os laços com Moscou em 1961, acusando o sucessor de Stalin, Nikita Khrushchev, de trair os princípios marxistas. Décadas depois que os gulags de Stalin foram desmantelados, os albaneses continuaram a ser presos, torturados ou mortos até 1991.

Além de abrir os arquivos e procurar por evidências de colaboração, a Albânia planeja assinar um acordo com a Comissão Internacional de Pessoas Desaparecidas, o que prepararia o caminho para encontrar e identificar os restos mortais dos desaparecidos. As negociações estão em andamento para um projeto de um ano em dois locais de sepultamento, Ballsh e Dajti, onde os restos mortais serão recolhidos e comparados com DNA dos parentes das vítimas.

Financiados pela UE, o projeto será a primeira tentativa oficial da Albânia de localizar e identificar os desaparecidos.

A cooperação requer um acordo governamental complexo, envolvendo questões diplomáticas, jurídicas e científicas, o estabelecimento de uma cadeia de custódia para provas físicas e permissão de acesso a bancos de dados confidenciais do governo sobre os sobreviventes. Cada cova é tratada como uma potencial cena de crime.

"Não estou otimista," disse Fatos Lubonja, 66 anos, que escreveu um livro de memórias de seus 17 anos em prisões comunistas e campos de trabalho, punição por criticar Hoxha em um diário pessoal descoberto pela polícia secreta.

Lubonja disse que se o governo realmente quisesse a reconciliação com seu passado, poderia ter oferecido anistia a testemunhas, ou mesmo aos autores da violência política, em troca de informações sobre onde estão enterrados os corpos.

