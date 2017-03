Apesar de criticar Trump, o governo mexicano quer mexer nos direitos de seus cidadãos 

The New York Times

Cidade do México – Apesar de o México se irritar com a atitude agressiva de Donald Trump em relação a seu povo, o governo está discretamente tentando acabar com as proteções legais básicas de seus cidadãos e esvaziar a iniciativa antiga de reformular o combalido Estado de direito da nação.

Os especialistas temem que isso faça com que a questão dos direitos humanos retroceda várias décadas.

O instrumento é um projeto de lei de descrição inofensiva, submetido por um aliado próximo do presidente Enrique Peña Nieto um dia depois de seu governo ter criticado a administração Trump publicamente por não respeitar os direitos dos mexicanos.

O partido da situação diz que a legislação, que ganhou o nome de reforma do Código Penal, fará "ajustes" no novo sistema legal mexicano – elemento-chave da cooperação com os EUA que foi concluído no ano passado, com mais de US$300 milhões em assistência norte-americana. É considerado o avanço legal mais significativo do último século no México.

Porém, o aparelho que deveria consagrar os direitos humanos em uma nação que precisa desesperadamente que os mesmos sejam exercidos e protegidos, a lei segue explicitamente na direção contrária. Estudiosos da área garantem que ela aumentará o poder do governo para deter suspeitos durante anos antes de serem julgados, permitirá que a polícia se baseie em boatos no tribunal e que basicamente os promotores utilizem provas obtidas sob tortura.

Além disso, o projeto, que ainda não foi aprovado pelo Congresso, altera a premissa na qual a justiça moderna se baseia: em vez de ser considerado inocente antes que se prove a culpa, exige evidências concretas de dúvidas razoáveis, praticamente jogando o ônus da prova sobre o acusado.

"Não é só uma contrarreforma; tem mudanças que vão contra o direito de defesa. Querem aprovar isso aí porque é mais fácil do que treinar policiais e promotores adequadamente, limpar o sistema e acabar com o uso da tortura como principal instrumento de investigação", desabafa Alejandra Ramos, juíza no estado de Chihuahua.

A nova legislação reflete a principal contradição do México moderno sob Peña Nieto e seu partido: a versão do país que exibe ao mundo x a realidade vivida em seus limites.

Para promover a marca México, o governo criou a imagem de uma nação em ascensão, um líder regional pronto para assumir seu lugar no palco global, competitivo em questões comerciais, econômicas e culturais; no entanto, enfrentando uma violência cada vez maior, uma desigualdade drástica e uma crise de direitos humanos na qual a tortura nas mãos das forças de segurança é "generalizada", para usar as palavras da ONU, a mesma liderança frequentemente atropela os direitos que alega defender.

Para os órgãos internacionais que monitoram os registros do país, a legislação faz parte de um padrão definido pelo governo há tempos. Segundo eles, ao lidar com a imensa corrupção que grassa seu sistema judiciário e político, a impunidade das forças de segurança ou as investigações de milhares de desaparecidos em todo o país, as próprias autoridades enfraquecem as grandes conquistas que garantem estar fazendo.

"O México se esforça muito para promover essa imagem de Estado que defende/avança os direitos humanos internacionais, mas, em termos domésticos, a situação é simplesmente pavorosa: abusos graves, tortura, execuções sumárias e praticamente a certeza de impunidade", diz James Cavallaro, membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e professor da Faculdade de Direito de Stanford.

O problema da impunidade

O projeto de lei faz parte de um pacote de mudanças. O partido da situação e outros legisladores também submeteram diversas versões de outra lei, uma que legalizaria o Exército como agente responsável pela segurança interna, papel que os militares cumprem informalmente desde o início da guerra às drogas, há uma década.

Durante esse período, o número de casos de tortura e execuções extrajudiciais disparou. De acordo com os dados do próprio governo, o número de combatentes mortos pelas Forças Armadas é muito maior do que o de feridos, recorde "torto" que desafia os históricos de guerra. Os Fuzileiros Navais, por exemplo, matam trinta pessoas para uma que ferem, proporção que, segundo os especialistas, tem todas as características de execuções sumárias.

Pouquíssimos soldados chegam a ser punidos pelos excessos. Das aproximadamente quatro mil queixas de tortura que a Procuradoria Geral analisou desde 2006, somente quinze resultaram em condenação, levantando dúvidas em nível internacional sobre o nível de impunidade e a disposição do governo em acabar com os abusos aos direitos humanos.

Já as autoridades afirmam que a legislação ajudará a regulamentar as Forças Armadas, dando-lhes a autoridade legal de continuar a cumprir seu papel essencial de combate ao crime organizado.

"Só que essa não é a questão; o certo seria se perguntar se eles têm que continuar cumprindo esse papel ou se o paradigma militar está tendo sucesso – e em ambos os casos, a reposta é um "não" retumbante e praticamente unânime", afirma Jan Jarab, representante do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos no México.

O novo sistema legal, remodelado com os EUA ao longo de um período de oito anos, oferece mais proteções aos réus e exige provas robustas para que alguém seja detido. O resultado é que, como dizem as autoridades mexicanas, há muitos suspeitos se livrando da cadeia, para frustração da promotoria, da polícia e de cidadãos comuns.

"Como todos os sistemas recém-implantados, é necessários fazer ajustes para que funcione adequadamente. Diferentes setores da nova estrutura judiciária e grupos da sociedade civil já deixaram clara a necessidade de ajustes", afirmou o porta-voz da presidência ao explicar as mudanças propostas.

O governo reiterou que está totalmente engajado com os direitos humanos, exercendo pressão para a aprovação e instauração do novo sistema e treina toda a força policial do país de acordo com os novos padrões legais.

Porém, os críticos alegam que, de acordo com as novas propostas, as iniciativas antigas de tornar as regras de coleta de provas mais rígidas e treinar a força policial com mais rigor provavelmente seriam abandonadas em favor de um expediente mais ágil na luta contra o crime, mantendo intocado o maior problema que aflige o México hoje: a impunidade.

"Se você analisar essas duas leis, vai ver que ambas têm mais ou menos o mesmo objetivo, ou seja, dar mais poder à polícia e lentamente transformar o país em algo parecido com um Estado policial", explica Javier Carrasco, diretor executivo do Instituto de Justiça Penal.

Os EUA se mantêm em um silêncio incomum em relação às leis, principalmente se considerarmos o quanto investiram na reforma do sistema legal mexicano. Os norte-americanos chegaram a equipar tribunais espalhados pelo país e a treinar juízes, promotores, policiais e professores de Direito.

Para alguns críticos, essa atitude é reflexo da nova relação entre os dois países, com a influência norte-americana enfraquecendo em meio às hostilidades entre Trump e México.

"Perdemos a nossa habilidade de diálogo com eles. Com a atitude do governo Trump em relação à nossa imprensa e nosso sistema judiciário, e a linguagem grosseira que usa, perdemos a posição privilegiada que tínhamos", lamenta Mark Feierstein, ex-diretor de questões do Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional sob o presidente Obama.

"Um fracasso tremendo"

A justiça sempre foi uma questão meio instável no México, onde 98 por cento dos homicídios não têm solução. A maioria dos acadêmicos, porém, afirma que o novo sistema é infinitamente melhor que o antigo, mas observa que sua execução depende de funcionários públicos mal-treinados e, em muitos casos, com maus hábitos.

"Ainda não fizemos o necessário para que o sistema funcione adequadamente. Acho que muita gente está achando que basta realizarmos depoimentos e termos tribunais, ou seja, contamos com o cenário que o sistema vai funcionar, mas não é bem assim", afirma José Ramón Cossío Díaz, juiz da Suprema Corte, em entrevista para o jornal Universal.

O estado de Chihuahua, que faz fronteira com o Texas, foi o primeiro a passar pela transição, em 2008, e o primeiro a aprovar a legislação que basicamente a reverteria, depois da denúncia feita por policiais, em 2010 e 2011.

"Uma reforma desse porte e relevância exige um processo de transição complexo, uma mudança de ponto de vista cultural, uma adaptação geracional até, o que não significa que devamos interromper a caminhada em direção a esse objetivo, por mais complexo e demorado que seja seu desenlace", constata o juiz de Chihuahua Pablo Gonzalez.

"No fim das contas, é uma questão de escolha entre controlar o crime com prisões arbitrárias ou oferecer um sistema que ofereça algo que se aproxime da justiça."

"Não podemos fazer esse jogo em nível federal. Não podemos apostar nisso porque há muita coisa em jogo", conclui.

Por Azam Ahmed