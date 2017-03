Após críticas, Temer fala sobre direito iguais para mulheres em casa e no trabalho

Polêmica presidencial

Depois das gafes cometidas durante discurso que tinha como objetivo homenagear as mulheres no dia dedicado a elas, o presidente Michel Temer voltou a comentar sobre o assunto no Twitter nesta quinta-feira. Na rede social, o peemedebista lembrou da Semana da Mulher e desejou que elas "ocupem cada vez mais espaço na sociedade" e que "tenham direitos iguais em casa e no trabalho".

Estamos na Semana da Mulher. Meu governo fará de tudo para que mulheres ocupem cada vez mais espaço na sociedade. ¿ Michel Temer (@MichelTemer) 9 de março de 2017

Que as mulheres tenham direitos iguais em casa e no trabalho. Não vamos tolerar preconceito e violência contra a mulher. ¿ Michel Temer (@MichelTemer) 9 de março de 2017

Na quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, Temer causou descontentamento e foi amplamente criticado após afirmar que as mulheres têm uma "grande participação" na economia porque ninguém é mais capaz do que elas para "indicar os desajustes de preço no supermercado". Além disso, o presidente também disse acreditar que a formação dos filhos é feita pelas mulheres, não pelos homens.

— Tenho absoluta convicção, até por formação familiar, por estar ao lado da Marcela (Temer), do quanto a mulher faz pela casa, do quanto faz pelo lar, do quanto faz pelos filhos. Se a sociedade, de alguma maneira, vai bem, e os filhos crescem, é porque tiveram uma adequada formação em suas casas, e seguramente isto quem faz não é o homem, mas a mulher — disse.

