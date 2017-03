Aposta de Santa Maria é uma das vencedoras da Dupla Sena 

Fezinha

Uma aposta de Santa Maria, na Região Central, é uma das três ganhadoras do prêmio da Dupla Sena sorteado no sábado. O sortudo que apostou na cidade gaúcha e os outros dois apostadores, um de Cuiabá, no Mato Grosso, e o outro de Apiúna, em Santa Catarina, vão embolsar R$ 1,233 milhão cada.



Confira os números sorteados na Dupla Sena:

1º sorteio

03-06-09-12-14-17

2º sorteio

02-11-17-18-26-42



A Mega-Sena, maior prêmio da noite, ficou acumulado mais uma vez. Os números sorteados no concurso 1.909 foram: 11, 40, 43, 45, 47 e 57.



Na quina, 27 apostas ganharam R$ 122.896,60. Outras 4.423 apostas levaram R$ 1.071,73 pela quadra.

Nesta segunda-feira será possível saber em qual lotérica de Santa Maria foi realizada a aposta vencedora.



