Assalto com reféns em ônibus bloqueia a ponte Rio-Niterói

Rio de Janeiro

Um assalto a um ônibus no acesso à ponte Rio-Niterói, na BR-101, no Rio de Janeiro, fizeram passageiros reféns na manhã desta terça-feira. Viaturas da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar estão no local. O assalto começou por volta das 8h50min e os reféns foram liberados somente uma hora depois.

De acordo com informações do G1, às 9h50min, o criminoso, que agiu sozinho, se entregou às autoridades. Viaturas da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar estão no local.

Por conta da ocorrência, o acesso à ponte pela Avenida do Contorno foi interditado pouco depois das 9h, provocando congestionamento em toda a região.

Enquanto os assaltantes ainda mantinham as vítimas dentro do veículo da linha Alcântara-Niterói, uma mulher passou mal e foi liberada pelos criminosos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, além dela, outras duas pessoas tinham sido liberadas até as 9h30min.

No mesmo horário, a Niterói-Manilha, no sentido Rio de Janeiro, tinham oito quilômetros de congestionamento.