Berlim tenta se manter uma cidade acessível a todos

The New York Times

The New York Times

Por: The New York Times

Berlim – Quando os turistas querem experimentar a tão celebrada cultura "alternativa" desta cidade, em geral seguem para Heinrichplatz, uma praça cheia de grafites no bairro de Kreuzberg que há décadas é um centro de artes independentes, da vida noturna underground e da política radical.

Mas, em um recente sábado de tarde, os grupos normais de turistas tirando selfies e de frequentadores de cafés se misturaram a centenas de manifestantes carregando placas que diziam "Vamos ficar" ou "Diga não à expulsão" e protestando contra o aumento dos aluguéis, as desocupações forçadas e a especulação imobiliária desenfreada.

"Tem muita gente querendo vir para cá e por isso várias pessoas não conseguem pagar seus aluguéis ou estão tendo os contratos cancelados por causa de bobagens", conta Sara Walther, uma das organizadoras, apagando um cigarro. "As pessoas finalmente começaram a se defender."

Ao longo da última década, muita gente começou a vir para Berlim, atraída por sua relativa acessibilidade, riqueza cultural e espírito livre. Agora, a cidade está tentando regulamentar o que em todos os lugares provou-se inexorável: a gentrificação.

Sob a pressão de movimentos populares crescentes, autoridades municipais colocaram em prática várias medidas, incluindo limites de reajuste de aluguéis, proibição parcial nos aluguéis para turistas, zonas livres de construções e aumento nos subsídios para as moradias sociais. O objetivo é frear a alta dos preços do mercado imobiliário e conservar a composição social e cultural diversificada do centro da cidade.

"O aumento do preço dos aluguéis e a falta de espaço para moradias são as questões mais importantes de Berlim", afirma Petra Rohland, porta-voz do Departamento de Moradias e Desenvolvimento Urbano da cidade.

Não faz muito tempo, esses problemas teriam parecido impensáveis. Com a reunificação da Alemanha em 1990, a cidade ficou repleta de prédios inabitados e grandes terrenos valiosos, mas sem uso, ao longo da faixa onde estava o muro. Para incentivar o desenvolvimento, as autoridades venderam terras e mais de 110 mil instalações governamentais para investidores estrangeiros, enquanto também financiavam campanhas de renovação urbana.

Ao mesmo tempo, um programa governamental para subsidiar alguns apartamentos foi eliminado, o que significou que, à medida que Berlin se tornou um destino popular, a partir final dos anos 2000, transformou-se também em um solo fértil para o aumento dos aluguéis.

No ano passado, mais de 60 mil pessoas chegaram a Berlim, um ritmo parecido com o de cidade muitos maiores. Os preços subiram muito em bairros da moda como Friedrichshain-Kreuzberg, onde os aluguéis subiram mais de 80 por cento na última década, segundo dados do Empirica Institute, que acompanha os preços das propriedades. Mas os salários em Berlim continuaram relativamente baixos, sendo que mais de metade da população passou a se qualificar para moradias públicas, o que significa que muitos dos residentes antigos e outras pessoas que ganham pouco estão sendo expulsos pelos preços dos aluguéis.

"Essas pessoas moram e trabalham aqui há muito tempo, e mesmo quando não ganham uma grande quantia de dinheiro, são parte da cidade", explica Malte Voss, cinegrafista freelancer que participa de um aguerrido coletivo de inquilinos em Lausitzer 10-11, um complexo de apartamentos de tijolinhos onde ficam vários estúdios de artistas, oficinas e organizações não-governamentais de esquerda. "É por causa deles que Kreuzberg é como é."

No final do ano passado, o coletivo descobriu que a proprietária, a Taekker, uma empresa de construção dinamarquesa, pretendia vender o prédio a investidores privados que planejavam transformar os apartamentos em lofts de luxo.

Os inquilinos montaram uma equipe e, com apoio informal da cidade, começaram a negociar com a Taekker.

"Cada vez mais os inquilinos estão se organizando", conta Wibke Werner, vice-diretor na Associação de Inquilinos de Berlim. "Não vejo esse tipo de ímpeto desde o movimento de posseiros dos anos 1970 e 80."

Hoje, as ruas de Kreuzberg estão salpicadas de adesivos, folhetos e grafites que expressam apoio às coalizões de base. Um grupo, o Bizim Kiez, reuniu-se em 2015 para defender a loja de uma família turca ameaçada de despejo. A expulsão foi finalmente cancelada por causa da forte pressão pública, mas, no ano passado, o dono acabou forçado a desistir da loja, Bizim Bakkal, por causa de problemas de saúde que, segundo ele, foram precipitados pela briga com o senhorio.

A frase "Bizim bleibt" ou "Bizim fica", tornou-se um grito de guerra para um movimento mais amplo e deu origem à organização Bizim Kiez, que luta para manter a diversidade do bairro.

Depois de protestos dos inquilinos, a cidade também impediu que pelo menos dois blocos de apartamentos de Friedrichshain-Kreuzberg fossem vendidos, usando uma ferramenta legal chamada "direito de primeira recusa", que permite às autoridades intervirem se conseguirem encontrar financiamento para a compra. Em outro caso, a cidade recentemente entrou em cena e comprou uma grande estação de frete desativada no bairro oriental de Kopenick, com planos de convertê-la em moradias acessíveis.

Mas, como a regra do "direito de primeira recusa", que depende do fluxo de fundos estaduais, muitas das medidas contra a gentrificação possuem limitações. O sistema de limite no reajuste de aluguéis, que proíbe os senhorios de cobrar mais de dez por cento acima da média do distrito por um novo contrato de aluguel, tem várias exceções e lacunas. A regra é frequentemente ignorada pelos proprietários.

"As pessoas ficam felizes se conseguem encontrar um apartamento na cidade que conseguem pagar", afirma Werner, da associação de inquilinos. "Entrar em conflito com o senhorio não é a primeira coisa que elas fazem."

Mais efetivas são as leis milieuschutz, ou de "proteção do ambiente social", destinadas a impedir que os proprietários imponham renovações caras que efetivamente expulsariam os inquilinos atuais. Hoje, há mais de trinta zonas de milieuschutz em Berlim, com outras já em projeto, embora as proteções não sejam rígidas. Essas zonas impedem que os proprietários convertam apartamentos de aluguel em condomínios – a não ser que prometam vender apenas para os moradores atuais por um período de sete anos.

"Mas é muito provável que o senhorio tente mandar os inquilinos embora e venda os apartamentos por muito dinheiro", diz Werner. "Achamos que a transição de apartamentos de aluguel para condomínios deveria ser proibida totalmente."

No entanto, ainda há preocupações de que o mercado imobiliário em expansão não seja sustentável. Dados recentes divulgados pela Federação Alemã da Propriedade mostram que os preços de venda de imóveis residenciais em Berlim subiram 94 por cento de 2010 a 2016, enquanto os aluguéis aumentaram apenas 40 por cento. Essa diferença parece estar crescendo, diz o relatório, "o que geralmente traz a preocupação de uma bolha imobiliária".

Johannes Novy, famoso urbanista alemão, diz que a acessibilidade de Berlim, sua composição social mista e seu espírito de inovação "são o que a tornam atraente em primeiro lugar". As regulamentações recentes e as ações das organizações de base são pontos positivos, diz ele, "mas várias dessas medidas estão chegando tarde e agora será muito difícil conter a maré".

Por Charly Wilder