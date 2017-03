Bilhete ganhador do primeiro prêmio da Loteria Federal desta quarta-feira é de Venâncio Aires /

Loterias

MEGA-SENA

Resultado do concurso nº 1.910, realizado na cidade de Serra Negra (SP):

06 - 09 - 15 - 22 - 39 - 48



Premiação:

Sena - 6 números acertados: 1* aposta ganhadora, R$ 59.741.202,88

Quina - 5 números acertados: 219 apostas ganhadoras, R$ 19.333,81

Quadra - 4 números acertados: 10.816 apostas ganhadoras, R$ 559,23

*Aposta de Conceição do Pará (MG).



Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 11/03/2017: R$ 3.000.000,00



QUINA



Resultado do concurso nº 4.328, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

16 - 18 - 26 - 69 - 78



Premiação:

Quina - 5 números acertados: Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados: 48 apostas ganhadoras, R$ 8.627,26

Terno - 3 números acertados: 4.267 apostas ganhadoras, R$ 145,93

Duque - 2 números acertados: 123.989 apostas ganhadoras, R$ 2,76



Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.042.767,77



LOTOFÁCIL

Resultado do concurso nº 1.483, sorteado na cidade de Serra Negra (SP):

03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 -20 - 21 - 22 - 23



Premiação:

15 acertos - 2* apostas ganhadoras, R$ 783.149,76

14 acertos - 431 apostas ganhadoras, R$ 1.597,40

13 acertos - 16.004 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 205.330 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 999.270 apostas ganhadoras, R$ 4,00



*Apostas do Rio de Janeiro (RJ) e São José do Rio Preto (SP).

Estimativa de prêmio do próximo concurso, dia 10/03/2017: R$ 1.700.000,00



FEDERAL



Resultado do concurso nº 05.160, sorteado na cidade de Serra Negra (SP):

1º bilhete: 19.653 - valor do prêmio R$ 350.000,00

2º bilhete: 26.305 - valor do prêmio R$ 19.000,00

3º bilhete: 71.760 - valor do prêmio R$ 16.000,00

4º bilhete: 14.147 - valor do prêmio R$ 14.000,00

5º bilhete: 07.875 - valor do prêmio R$ 12.012,00

O bilhete ganhador do primeiro prêmio foi distribuído para Venâncio Aires (RS).