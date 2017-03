Campeã do Carnaval do Rio, Temer de volta ao Jaburu e depoiemento de Odebrecht: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1.Após jejum de 33 anos, Portela é a campeã do Carnaval 2017 do Rio

Depois de 33 anos sem título, a Portela é a campeã do carnaval 2017 do Rio de Janeiro. A escola levou ao sambódromo um enredo que contou a relação histórica entre a humanidade e os rios, passando também por lendas e religiões.

2. Estado pagará parcela de até R$ 500 a servidores nesta quinta-feira



Os servidores estaduais ligados ao Executivo receberão mais uma parcela dos salários de fevereiro nesta quinta-feira. O valor será de até R$ 500. O restante, para quem recebe mais de R$ 3,5 mil, será pago até o dia 13 de março.

3. Temer e família voltam a morar no Palácio do Jaburu



Pouco mais de uma semana depois de ter se mudado para o Palácio da Alvorada, o presidente Michel Temer, a primeira-dama, Marcela e o filho Michelzinho, de sete anos, voltaram a morar no Palácio do Jaburu. Eles estavam morando na nova residência desde o dia 17 de fevereiro.

4. Marcelo Odebrecht depõe em ação do PSDB contra a chapa Dilma/Temer



O empresário Marcelo Odebrecht depôs na tarde desta quarta-feira, no processo que investiga abuso de poder econômico na chapa Dilma-Temer, nas eleições presidenciais de 2014. Sigiloso, o depoimento ocorreu a portas fechadas, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), em Curitiba.

5. Vítima de sequestro leva criminosos para o quartel da BM em Caxias do Sul



Um roubo terminou de forma inusitada em Caxias do Sul na manhã desta quarta-feira. Rendido por dois assaltantes, o motorista dirigiu até o quartel da Brigada Militar e conseguiu socorro. Os irmãos Adair da Silva Chaves, 47 anos, e Fernando da Silva Chaves, 28, foram presos e dois revólveres apreendidos.

6. William jogará o Gre-Nal, não renovará com o Inter e será vendido



William voltou ao time do Inter, entrou no segundo tempo, no lugar do lateral-direito Junio e, agora, será opção de Zago para o clássico desse sábado na Arena. Porém, ele vestirá vermelho somente até agosto. Quando, enfim, realizará o seu sonho europeu e será vendido ao Wolfsburg.

7. Como o jurídico do Grêmio trabalha para inscrever Barrios para o Gre-Nal



O fazedor de gols do Grêmio só pensa no Gre-Nal. Apresentado nesta quarta, Lucas Barrios recebeu a camisa 18 e se colocou à disposição de Renato para estrear no clássico de sábado. Sua presença em campo, contudo, ainda depende do departamento jurídico, que pretende inscrever o centroavante no Boletim Informativo Diário (BID) até o final da tarde desta quinta-feira.