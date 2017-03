Caso Kiss, ataque em Londres e rombo bilionário no orçamento: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Câmara do Tribunal de Justiça decide que réus da Kiss vão ao Tribunal do Júri

Foto: Camila Domingues / Especial

Por dois votos a um, em meio ao choro e à indignação de familiares das vítimas, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado (TJ) decidiu que os quatro réus do processo principal da tragédia da boate Kiss irão ao Tribunal do Júri. Os advogados de defesa devem recorrer, mais uma vez.

2. Ataque em Londres causa ao menos cinco mortes e deixa 40 feridos

Um ataque em frente ao parlamento britânico, em Londres, causou ao menos cinco mortes e deixou 40 pessoas feridas. Segundo informações da polícia londrina, entre os mortos estão uma mulher, um policial que fazia segurança do parlamento e o próprio agressor. De acordo com as autoridades locais, tudo indica que o suspeito tenha agido sozinho.



3. Câmara aprova projeto que libera terceirização de todas atividades

Mesmo sob forte protesto da oposição, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje, por 231 a favor, 188 contra e 8 abstenções, o Projeto de Lei (PL) 4.302/1998, que libera a terceirização para todas as atividades das empresas. Pelo projeto, as empresas poderão terceirizar também a chamada atividade-fim, aquela para a qual a empresa foi criada. A medida prevê que a contratação terceirizada possa ocorrer sem restrições, inclusive na administração pública.

4. Governo anuncia rombo de R$ 58,2 bi e pode aumentar impostos



Com queda na projeção de receitas e alta nas despesas, o governo definirá na próxima terça-feira como cobrir um rombo de R$ 58,2 bilhões no orçamento de 2017, a fim de cumprir a meta fiscal. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a diferença será compensada com redução de gastos e, provavelmente, aumento de impostos.

5. Justiça condena trio por morte de mulher em frente à filha em Porto Alegre



A Justiça condenou três homens pela morte da representante comercial Cristine Fonseca Fagundes, 44 anos, em frente a uma escola de Porto Alegre. A pena total foi de 29 anos, em regime fechado. O crime ocorreu em 25 de agosto do ano passado, quando a vítima buscava os filhos no Colégio Dom Bosco, na zona norte da cidade.

6. Carris afasta motorista após confusão com ciclista em Porto Alegre



Um vídeo de três minutos e meio, postado no Facebook, viralizou na terça-feira ao mostrar a confusão entre um motorista de ônibus e um ciclista no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. O episódio ocorreu na semana passada, no final da manhã do dia 15, e teve a participação do cobrador, que também discutiu, mas sem se envolver nas agressões.

7. Atari é relançado no Brasil em formato retrô e custando R$ 499



O Atari Flashback 7, videogame retrô baseado no histórico Atari 2600, foi lançado oficialmente no Brasil nesta quarta-feira. Com visual clássico, que lembra o console sucesso no final da década de 1970 e início de 1980, o lançamento da Tec Toy tem 101 jogos da época na memória e não aceita cartuchos.