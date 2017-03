Caso Victor Ramos, gestão da Arena e Cunha condenado: os assuntos do dia

ZH Recomenda

Zero Hora

Por: Zero Hora

1. Moro condena Cunha a 15 anos de prisão

O juiz federal Sergio Moro condenou, nesta quinta-feira, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB) a 15 anos e quatro meses de prisão por crimes de corrupção, de lavagem e de evasão fraudulenta de divisas. Primeira condenação de Cunha na Lava-Jato, a ação envolve o pagamento de propina na compra do campo petrolífero de Benin, na África, em 2011.

2. Lava-Jato pede R$ 2,3 bi de indenização a políticos do PP

Procuradores exigem do partido, de José Otávio Germano e de outros nove deputados e ex-parlamentares pagamento como compensação por corrupção envolvendo desvios da Petrobras.

3. STJD diz que Internacional falsificou e-mails no caso Vitor Ramos



Segundo a nota do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), houve adulterações de "forma e conteúdo, subtração de palavras, textos, nomes e frases, além da inserção indevida de palavras, letras e assinaturas, modificações essas de conteúdo capazes de descaracterizar o seu sentido original". O Inter contesta a informação.

4. Grêmio irá anunciar desistência da negociação por compra da Arena nesta sexta-feira

O Grêmio irá deixar, oficialmente, a mesa de negociações pela compra da gestão da Arena nesta sexta-feira. O clube publicará ao longo do dia, em seu site oficial, uma nota explicando o novo posicionamento de não procurar mais OAS, Caixa/Karagounis, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Banrisul para tentar acertar os detalhes da negociação.



5. Suprema Corte assume funções do Parlamento da Venezuela

O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela assumiu as competências do Parlamento em uma decisão que, segundo analistas, representa mais um passo rumo a um modelo autoritário. O congresso, de ampla maioria opositora, considera a manobra um desacato.

6. Como é a rotina do gauchinho finalista do The Voice Kids

Acompanhamos um dia de Thomas Machado, em Estância Velha, para mostrar de perto a estrela que disputa a final do programa neste domingo:

7. HBO revela novo teaser trailer da sétima temporada de "Game of Thrones"

A HBO revelou nesta quarta-feira um novo teaser trailer para a sétima temporada de Game of Thrones. Disponibilizado nas redes sociais, o vídeo tem cerca de um minuto e meio de duração e foca-se em três das personagens mais populares da série: Jon Snow (Kit Harrington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e Cersei Lannister (Lena Headey).