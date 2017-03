Chuva causa alagamentos e interdita rodovia no RS

Trânsito

A chuva intensa que atinge o Estado desta a madrugada deste domingo causa transtornos, principalmente no trânsito. Em Porto Alegre, diversas ruas estão alagadas a ponto de impedir os carros de passarem. Já em Santa Maria, a BR-392, rodovia que liga o município a São Sepé e com a BR-290, foi totalmente interditada pouco depois das 5h e não tem previsão de liberação.

De acordo com o Centro Integrado de Comando da Capital, o volume de chuva registrado somente entre 5h e 7h da manhã foi de 65mm no Centro e outros bairros. É o equivalente a dois terços da média do mês em duas horas. Até as 8h, o volume variou entre 40mm e 70mm na cidade, sendo que a média mensal é de 104mm.

Entre as vias alagadas de Porto Alegre, segundo a EPTC informou no início da manhã, estão Erico Verissimo, Marcílio Duas, Zero Hora, AJ Renner (junto ao viaduto), Ceará (do viaduto em diante e na esquina com a Sertório), Cairu com Brasil, Pereira Franco, Aparício Borges com Pedro Boticário, Salvador França com Felizardo, e a região junto à Rótula do Papa.



Moradores relatam que a água invade as casas nos bairros Mario Quintana, Sarandi e Rubem Berta.

— A água está quase no meu joelho, e eu só tenho 1m53cm. Minha rua está de baixo d'água — contou a estudante Taune Rodrigues, 15 anos.

Em Novo Hamburgo, o arroio Preto transbordou e há relatos de alagamentos nos bairros Santo Afonso, Jardim Mauá, Centro e Canudos.

— A gente não sabe o que é arroio que é rua. Os motoristas não sabem o que fazer — disse Bernadete Ermel, 63 anos. — A água invadiu muitas casas 1 acrescentou a moradora do Jardim Mauá, próximo à Feevale.

O Comando Rodoviária da Brigada Militar alerta que os motoristas devem ter atenção redobrada devido ao grande acúmulo de água em trechos da ERS-040. A cidade de Viamão também registra pontos de alagamento.



Conforme a CEEE, a Região Metropolitana soma mil clientes sem energia elétrica, a maioria em Porto Alegre. A companhia informa que não há problemas em alimentadores, que atingem um grande número de pessoas de vez, e, portanto, os problemas são pontuais.

Em Santa Maria, o km 352 da BR-392, que é perímetro urbano, está interditado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acúmulo é de aproximadamente 30 centímetros de água sobre a pista. O alagamento ocorre em ambos os sentidos e não há previsão de liberação.

Na Avenida Erico Verssimo, contâiner foi parar no meio da pista Foto: Vanessa Kannenberg / Agência RBS