Comissão terá quatro meses para analisar aposentadoria de militares 

Reforma da Previdência

Zero Hora

Por: Zero Hora

Uma das principais polêmicas no debate sobre as mudanças nas regras de aposentadoria no Brasil, a Previdência dos militares das Forças Armadas deverá ser definida ainda neste semestre.

Para tal, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, um grupo de trabalho interministerial foi estabelecido na tarde de quinta-feira, que terá quatro meses para calcular as despesas futuras com o pagamento das aposentadorias dos militares inativos e das pensões militares.

A criação do grupo foi publicada no Diário Oficial da União em portaria conjunta da Casa Civil e dos Ministérios da Fazenda, Planejamento e Defesa.

Como antecipou o mesmo jornal na semana passada, uma auditoria que vai abrir a caixa-preta dos benefícios dos militares enfrentava resistência das Forças Armadas.

Em 2015, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou em 2015 que essa contabilidade fosse feita, mas o governo não conseguiu levar adiante o trabalho. Agora, em meio à pressão em torno da reforma da Previdência, a Casa Civil resolveu criar oficialmente o grupo para análise.

Segundo a portaria, o grupo deverá observar ¿marcos normativos¿ para atender às recomendação do TCU. A coordenação dos trabalhos ficará a cargo da Casa Civil e o relatório final com a conclusão dos estudos deverá ser submetido à apreciação e deliberação dos secretários executivos das respectivas pastas em 120 dias.