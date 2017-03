Como será o Saint Patrick's Day em Porto Alegre: 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Como será o Saint Patrick's Day em Porto Alegre

A Rua Padre Chagas ficará mais verde nesta sexta-feira. E não se trata de uma ação de florestamento. Das 16h às 22h, uma multidão deve ocupar um dos mais nobres endereços da Capital para comemorar o Saint Patrick's Day, festa popular de origem irlandesa. Até o chope bebido pelos visitantes será verde, assim como roupas, cartolas e acessórios. São Patrício parece ser uma entidade mesmo milagrosa. Na Capital, São Patrício conseguiu até colocar de acordo a conflitiva relação entre comerciantes e vizinhos do bairro Moinhos de Vento. Alguns empresários e moradores não concordavam com a festa a céu aberto, temendo sujeira e bagunça na rua. Veja como será o evento na Capital.

2. Obras começarão por ampliação da pista no aeroporto Salgado Filho

Projeto aguardado no Salgado Filho há duas décadas, a ampliação da pista em 920 metros, chegando a 3,2 quilômetros de extensão total, será a prioridade do novo controlador do aeroporto de Porto Alegre, o grupo alemão Fraport AG Frankfurt, que venceu o leilão realizado na quinta-feira na sede da BM&FBovespa, em São Paulo. Com lance de R$ 382 milhões, a empresa ganhou a disputa com a suíça Zurich. Um dos entraves à ampliação da pista são as invasões de famílias na área próxima onde deve ser realizada a obra, dentro do chamado perímetro de segurança. Um executiva da Fraport deixou claro que a empresa não poderá atuar sozinha na questão da remoção de famílias, já que poderá esbarrar em questões legais.



3. Três anos da Lava-Jato, a operação que sacode o Brasil

Uma das semanas mais tensas já vivenciadas em Brasília tem nome: Lava-Jato. É que justo ao se completarem três anos dessa operação, a maior da história da Polícia Federal (PF), políticos de alto quilate entraram na mira dos agentes federais e procuradores da República. O listão de parlamentares, governadores e ministros investigados, que está por sair, representará a etapa mais impactante dessa ação. Veja os próximos passos da lista de Janot. Na Lava-Jato, ao puxar o fio desse novelo, policiais e procuradores da República desvendaram uma rede de desvio de dinheiro das estatais, sobretudo a Petrobras.

4. Charqueadas é a favorita para receber prisão federal

Charqueadas é a cidade favorita para receber a penitenciária federal que será construída no Rio Grande do Sul. De acordo com uma fonte da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o município, distante cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre e que já abriga quatro penitenciárias estaduais, preenche a maioria das exigências feitas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para a construção da prisão de segurança máxima. Por conta disso, é a preferida do governo estadual. Em meio à expectativa do anúncio, na manhã desta sexta-feira, o ministro da Justiça, Osmar Serraglio, estará em Porto Alegre para participar da cerimônia de entrega de 30 viaturas, na Secretaria da Segurança Pública. O governador José Ivo Sartori e o secretário Cezar Schirmer vão participar do evento.



5. Renato prepara Grêmio sem Grohe e Bolaños

O Grêmio treina nesta manhã de olho no jogo contra o Veranópolis, no domingo, pela oitava rodada do Gauchão. Na atividade, Renato irá trabalhar o time que estará em campo e que não terá Marcelo Grohe e Bolaños. O goleiro tem um edema na coxa direita e por isso deve dar lugar a Leo. O equatoriano, por sua vez, está suspenso.



6. Zago define equipe para enfrentar o São Paulo-RG

Com jogo neste sábado contra o São Paulo-RG, o Inter faz nesta tarde, às 16h, o último treino antes da partida. Como Paulão está suspenso, o duelo pode marcar a estreia do argentino Victor Cuesta pela equipe de Zago.



7. Frio retorna ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

Uma área de alta pressão atmosférica avança pelo Rio Grande do Sul e deixa o tempo firme nesta sexta-feira. Apenas para a faixa norte gaúcha há previsão de pancadas de chuva. O avanço do sistema, aliado ao vento soprando do quadrante sul, trará frio ao Estado nos próximos dias. A temperatura mais baixa deve ser registrada na Serra gaúcha, em São José dos Ausentes, onde os termômetros podem registrar mínima de 9°C. Segundo o meteorologista Evandro Magalhães, da Somar Meteorologia, a condição se estende por um período curto. Na Capital, o céu nublado da quinta-feira dará lugar a sol com poucas nuvens até domingo. Na sexta-feira, deve ser registrada mínima de 15°C e máxima de 24ºC.

Veja a previsão do tempo para a sua cidade