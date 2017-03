Como uma disputa interna se transformou em questionamentos da mudança climática

The New York Times

The New York Times

Por: The New York Times

Recentemente, em um blog obscuro sobre mudanças climáticas, um cientista aposentado do governo chamado John Bates criticou seu ex-chefe em relação a um aspecto misterioso do arquivamento de dados de temperatura.

A atitude não passava de reação a uma desavença no ambiente de trabalho, disseram ex-colegas de Bates na Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA). Disseram que ele achava merecer o cargo de seu chefe e não a demoção que recebeu.

"Ele está retaliando. É coisa de criança", disse Glenn Rutledge, ex-físico do NOAA que trabalhou com Bates.

Mas, no que parece ser um exemplo notável de política profissional dando terrivelmente errado, após alguns dias as acusações foram ampliadas, transformadas em sensacionalismo e ganharam nova proporção, nas páginas do tabloide britânico The Mail on Sunday, incitando um furor global entre os negadores da mudança climática.

O Mail alegou que Bates havia revelado uma fraude em uma importante pesquisa da NOAA que apoiava a crença amplamente difundida de que a mudança climática é real. "Como os líderes mundiais foram enganados com dados manipulados sobre o aquecimento global para que investissem bilhões", dizia o título da matéria.

A comunidade científica rapidamente refutou as acusações e afirmou a precisão da pesquisa. E Bates mais tarde declarou em uma entrevista a um site de notícias de negócios que não pretendia sugerir que seu ex-chefe havia tratado de modo irresponsável os dados de temperatura. "A questão aqui não é sobre adulteração de dados", disse Bates.

Mesmo assim, ele se tornou um herói para alguns meios de comunicação e políticos conservadores, e para negadores da mudança climática no Facebook e no Twitter.

Lamar Smith, congressista do Texas e eterno cético em relação à mudança climática, postou várias vezes no Twitter um link com um resumo das alegações. O Comitê de Ciência, Espaço e Tecnologia da Câmara, liderado por ele, discutiu a controvérsia em uma audiência.

A NOAA está trazendo pesquisadores independentes para rever as declarações de Bates. "A administração leva a sério qualquer acusação de que suas políticas e procedimentos não tenham sido seguidos", disse em um comunicado o porta-voz Scott Smullen.

Bates não respondeu aos repetidos pedidos de comentários, nem às perguntas detalhadas sobre o incidente ou sobre os comentários de seus antigos colegas de trabalho.

Entrevistas com seis de seus ex-colegas do Centro Nacional de Informação Ambiental da NOAA, incluindo dois ex-chefes, referem-se a uma sala cheia de cientistas brilhantes e, como muitos locais de trabalho, com uma boa dose de disputas profissionais e ciumeiras.

Bates foi rebaixado de um cargo de gerência em 2012, sob a chefia de Thomas Karl – principal autor do estudo que Bates questionou –, após denúncias sobre sua conduta profissional, de acordo com os antigos colegas e supervisores. Ele também estava frustrado por que suas tentativas de impor procedimentos rigorosos no arquivamento de dados climáticos não estavam recebendo tanta atenção quanto esperava.

"Bates disse muitas vezes que ele, e não Karl, deveria estar comandando o centro", afirmou Marjorie McGuirk, ex-chefe de equipe no centro de dados.

No foco da controvérsia está um estudo liderado por Karl, ex-diretor do centro de dados da NOAA, núcleo controla os dados climáticos do país. O estudo de Karl havia refutado trabalhos anteriores que sugeriam que o aquecimento global havia abrandado no começo deste século.

De acordo com o artigo no Mail, Bates alegou que o estudo se baseou em números problemáticos. Os pesquisadores desprezaram dados bons da temperatura do mar, recolhidos por boias, e "os corrigiram" com o que, segundo ele, eram números menos precisos recolhidos por embarcações.

"Não se pode mudar dados bons para que concordem com os ruins, mas foi isso que fizeram – para que parecesse que o mar estava mais quente", disse Bates. O artigo do Mail on Sunday também afirmou que o estudo havia sido levado às pressas para a revista Science para influenciar o Acordo Climático de Paris, em 2015, no qual líderes mundiais concordaram em diminuir emissões que aquecem o planeta.

David Rose, o autor da matéria do Mail on Sunday, disse no Twitter que defende sua reportagem.

O jornal, juntamente com outro tabloide, o Daily Mail, já foi acusado de publicar trabalhos que desafiavam a ampla crença científica de que o aquecimento é resultado da atividade humana.

O bafafá gerado pelas afirmações de Bates mostra a determinação de parte da mídia de direita de duvidar da ciência climática estabelecida para minar o apoio público às regulamentações das emissões. O Breitbart, site de direita anteriormente dirigido por Steve Bannon, estrategista-chefe do presidente Donald Trump, exibiu repetidamente as afirmações de Bates. "John Bates forneceu a arma do crime", relatou o site. A Fox News chamou as acusações de "explosivas".

Breitbart e Fox News não responderam a um pedido de comentário.

"Acho que já houve prejuízos enormes. O que estão tentando fazer é diminuir o ritmo da ação contra a mudança climática", disse Bob Ward, do Instituto Grantham de Pesquisa da Mudança Climática e do Meio Ambiente da London School of Economics.

Em sua entrevista para o site de notícias Energy and Environment neste mês, Bates afirmou que o problema não era a adulteração de dados. Segundo ele, a questão foi que alguns dos números processados usados no relatório não foram arquivados posteriormente, em conformidade com protocolos rigorosos que ele havia desenvolvido. Em outras palavras, era um problema de metodologia, não de ciência.

Os autores do trabalho não acreditam que o arquivamento estrito dos cálculos fosse necessário, porque todos os dados originais utilizados no relatório foram devidamente classificados. E esses dados foram posteriormente disponibilizados a outros pesquisadores, disse Tom Peterson, pesquisador meteorológico que é coautor do estudo com Karl.

Alguns ex-colegas disseram que, ao tentar atingir o ex-chefe, os motivos de Bates foram além do zelo científico.

Marjorie McGuirk disse que uma de suas responsabilidades era gerir o que descreveu como queixas frequentes sobre o comportamento de Bates no local de trabalho. Segundo ela, essas demandas levaram ao seu rebaixamento da chefia do satélite do centro de dados e da divisão de sensoriamento remoto em 2012, onde supervisionava cerca de uma dúzia de funcionários, para uma posição de cientista principal, que não envolvia funções de gerência.

"Esse episódio é coerente com sua história de arroubos explosivos", disse ela.

McGuirk disse que havia apresentado uma queixa contra Bates, baseada em sua conduta, durante uma reunião de equipe em 2009. Na ocasião, Bates disse aos berros que McGuirk não era confiável e que deveria ser presa, de acordo com um relato interno detalhando as reclamações contra o cientista ao qual o New York Times teve acesso.

Karl, o principal autor do relatório que Bates criticou, disse estar "chocado" com as acusações. "Mas a ciência foi validada e verificada. Deixarei que os outros descubram suas motivações", disse ele em uma entrevista.

Peterson disse que havia visto Bates pela última vez em 18 de fevereiro – um dia antes da publicação do artigo do Mail – no teatro de Asheville, na Carolina do Norte, onde fica a sede da NOAA, e onde muitos de seus cientistas ainda vivem. "Perguntei-lhe como ia a aposentadoria", contou Peterson.

"Ele disse: 'Vai ficar interessante'." E quando lhe perguntou o que quis dizer, "Ele sorriu e fez um sinal de positivo", recorda-se Peterson.

Então, os dois assistiram à peça da noite, disse Peterson. Era de Shakespeare: "Muito Barulho por Nada".

Por Hiroko Tabuchi