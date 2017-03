Confira o resultado das loterias desta quarta-feira /

Sorteio

MEGA-SENA

Resultado do concurso nº 1.914, realizado na cidade de Teodoro Sampaio (SP):

16 - 29 - 33 - 39 - 42 - 44



Premiação:

Sena - 6 números acertados: 1* aposta ganhadora, R$ 5.805.678,69

Quina - 5 números acertados: 27 apostas ganhadoras, R$ 60.549,38

Quadra - 4 números acertados: 2.403 apostas ganhadoras, R$ 971,90



*Aposta de Vitória de Santo Antão (PE)

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 25/03/2017: R$ 16.000.000,00

QUINA



Resultado do concurso nº 4.340, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

49 - 61 - 67 - 76 - 78



Premiação:

Quina - 5 números acertados: não houve ganhador!

Quadra - 4 números acertados: 38 apostas ganhadoras, R$ 8.684,86

Terno - 3 números acertados: 3.100 apostas ganhadoras, R$ 160,08

Duque - 2 números acertados: 78.323 apostas ganhadoras, R$ 3,48



Acumulado para o próximo concurso: R$ 607.940,29



LOTOFÁCIL

Resultado do concurso nº 1.489, sorteado na cidade de Teodoro Sampaio (SP):

02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25



Premiação:

15 acertos: 3* apostas ganhadoras, R$ 480.522,59

14 acertos: 434 apostas ganhadoras, R$ 1.460,03

13 acertos: 16.858 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos: 207.756 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos: 1.039.838 apostas ganhadoras, R$ 4,00



*Apostas de Cariacica (ES), Paragominas (PA) e Nossa Senhora de Lourdes (SE).

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 24/03/2017: R$ 1.700.000,00



FEDERAL



Resultado do concurso nº 05.164, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 39.850 - valor do prêmio R$ 350.000,00

2º bilhete: 48.992 - valor do prêmio R$ 19.000,00

3º bilhete: 06.540 - valor do prêmio R$ 16.000,00

4º bilhete: 80.011 - valor do prêmio R$ 14.000,00

5º bilhete: 21.507 - valor do prêmio R$ 12.012,00

O bilhete ganhador do primeiro prêmio foi distribuído para Urupês (SP).