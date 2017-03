Confira o resultado das loterias desta quarta-feira /

Sorteio

MEGA-SENA

Resultado do concurso nº 1.916, realizado na cidade de Suzano (SP):

03 - 09 - 18 - 23 - 50 - 52



Premiação:

Sena - 6 números acertados: não houve ganhador!

Quina - 5 números acertados: 100 apostas ganhadoras, R$ 23.094,50

Quadra - 4 números acertados: 5.478 apostas ganhadoras, R$ 602,26



Acumulado para o próximo concurso: R$ 20.302.466,15



QUINA



Resultado do concurso nº 4.346, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

01 - 15 - 52 - 63 - 74



Premiação:

Quina - 5 números acertados: não houve ganhador!

Quadra - 4 números acertados: 48 apostas ganhadoras, R$ 8.186,76

Terno - 3 números acertados: 4.225 apostas ganhadoras, R$ 139,86

Duque - 2 números acertados: 114.919 apostas ganhadoras, R$ 2,82



Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.956.623,85



LOTOFÁCIL

Resultado do concurso nº 1.492, sorteado na cidade de Suzano (SP):

02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25



Premiação:

15 acertos: 2* apostas ganhadoras, R$ 880.277,49

14 acertos: 296 apostas ganhadoras, R$ 1.830,10

13 acertos: 12.094 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos: 164.409 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos: 885.723 apostas ganhadoras, R$ 4,00



*Apostas de Fortaleza (CE) e Piracicaba (SP).

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 31/03/2017: R$ 1.700.000,00



FEDERAL



Resultado do concurso nº 05.166, sorteado na cidade de Suzano (SP):

1º bilhete: 53.754 - valor do prêmio R$ 350.000,00

2º bilhete: 73.262 - valor do prêmio R$ 19.000,00

3º bilhete: 26.313 - valor do prêmio R$ 16.000,00

4º bilhete: 48.696 - valor do prêmio R$ 14.000,00

5º bilhete: 33.249 - valor do prêmio R$ 12.012,00

O bilhete ganhador do primeiro prêmio foi distribuído para Porto Alegre (RS).