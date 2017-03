Confira o resultado das loterias deste sábado, 04/03/2017  

Sorteios

MEGA-SENA

Resultado do concurso nº 1.909, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

11 - 40 - 43 - 45 - 47 - 57

Premiação:

Sena - 6 números acertados: Não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 27 apostas ganhadoras, R$ 122.896,60

Quadra - 4 números acertados: 4.423 apostas ganhadoras, R$ 1.071,73

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 08/03/2017: R$ 58.000.000,00

TIMEMANIA

Resultado do concurso nº 1.001, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

19 - 24 - 39 - 62 - 71 - 72 - 74

Time do coração: PALMEIRAS/SP

Premiação:

7 números acertados: Não houve acertador

6 números acertados: Não houve acertador

5 números acertados: 127 apostas ganhadoras, R$ 902,40

4 números acertados: 2.711 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados: 28.514 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: 30.966 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 07/03/2017: R$ 4.200.000,00

QUINA

Resultado do concurso nº 4.325, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

30 - 39 - 44 - 62 - 65

Premiação:

Quina - 5 números acertados: 1 aposta ganhadora, R$ 7.153.830,98

Quadra - 4 números acertados: 49 apostas ganhadoras, R$ 11.351,37

Terno - 3 números acertados: 4.965 apostas ganhadoras, R$ 168,46

Duque - 2 números acertados: 141.468 apostas ganhadoras, R$ 3,25

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 06/03/2017: R$ 500.000,00

DUPLA SENA

Resultado do concurso 1.615, sorteado em São Paulo (SP)

1º sorteio

03 - 06 - 09 - 12 - 14 - 17

2º sorteio

02 - 11 - 17 - 18 - 26 - 42

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.233.057,47

Quina - 5 números acertados: 73 apostas ganhadoras, R$ 1.437,49

Quadra - 4 números acertados: 1.748 apostas ganhadoras, R$ 48,02

Terno - 3 números acertados: 25.763 apostas ganhadoras, R$ 1,62

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados: Não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 21 apostas ganhadoras, R$ 3.148,11

Quadra - 4 números acertados: 1.158 apostas ganhadoras, R$ 72,49

Terno - 3 números acertados: 21.432 apostas ganhadoras, R$ 1,95

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 07/03/2017: R$ 300.000,00

FEDERAL

Resultado do concurso nº 05.159, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º: bilhete 01323 - valor do prêmio R$ 700.000,00

2º: bilhete 53015 - valor do prêmio R$ 38.000,00

3º: bilhete 32796 - valor do prêmio R$ 32.000,00

4º: bilhete 72271 - valor do prêmio R$ 28.000,00

5º: bilhete 57902 - valor do prêmio R$ 24.048,00

Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio foram distribuídos para Santo André/SP (série A) e Bastos/SP (série B).