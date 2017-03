Confira o resultado das loterias deste sábado, 18 de março /

Loterias

MEGA-SENA



Resultado do concurso nº 1913 , sorteado na cidade de Barra Bonita (SP)

04 - 14 - 17 - 43 - 52 - 56



Sena - 6 números acertados: não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 43 apostas ganhadoras - R$ 35.274,91

Quadra - 4 números acertados: 2.960 apostas ganhadoras - R$ 732,05

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 22/03/2017: R$ 6.000.000,00



TIMEMANIA

Resultado do concurso nº 1007, sorteado na cidade de Barra Bonita (SP)



03 - 35 - 38 - 49 - 65 - 71 - 75



Time do coração: Coritiba (PR)

13.841 apostas ganhadoras, R$ 5,00







Premiação:

7 números acertados: Não houve acertador

6 números acertados: 2 apostas ganhadoras - R$ 67.689,23

5 números acertados: 218 apostas ganhadoras - R$ 887,14

4 números acertados: 4.320 apostas ganhadoras - R$ 6,00

3 números acertados: 42.649 apostas ganhadoras - R$ 2,00



Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 21/03/2017: R$ 6.500.000,00

QUINA

Resultado do concurso nº 4337, sorteado na cidade de Barra Bonita (SP)

05 - 22 - 31 - 44 - 73



Premiação:

Quina — 5 números acertados: 1 aposta ganhadora - R$ 5.865.407,95

Quadra — 4 números acertados: 159 apostas ganhadoras - R$ 3.457,58

Terno — 3 números acertados: 8.714 apostas ganhadoras - R$ 94,87

Duque — 2 números acertados: 205.077 apostas ganhadoras - R$ 2,21

Ganhadores por Região: Palhoça (SC) - 1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos



Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 20/03/2017: 600.000,00

LOTOMANIA

Resultado do concurso nº 1745 , sorteado na cidade de São Paulo (SP)

04 - 07 - 09 - 10 - 17 - 30 - 39 - 42 - 44 - 48 - 51 - 55 - 59 - 74 - 75 - 77 - 80 - 82 - 88 - 92



Premiação:

20 acertos: 1 aposta ganhadora - R$ 3.586.942,69

19 acertos: 14 apostas ganhadoras - R$ 22.155,77

18 acertos: 244 apostas ganhadoras - R$ 1.135,02

17 acertos: 1.987 apostas ganhadoras - R$ 97,56

16 acertos: 11.243 apostas ganhadoras - R$ 17,24

15 acertos: 50.562 apostas ganhadoras - R$ 3,83

0 acertos: Não houve acertador

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 21/03/2017: R$ 550.000,00

FEDERAL



Resultado do concurso nº 05163 , sorteado na cidade de Barra Bonita (SP)

1º: bilhete 40352 - valor do prêmio - 700.000,00

2º: bilhete 85265 - valor do prêmio - 38.000,00

3º: bilhete 87610 - valor do prêmio - 32.000,00

4º: bilhete 03422 - valor do prêmio - 28.000,00

5º: bilhete 39323 - valor do prêmio - 24.048,00



Os bilhetes ganhadores do 1º prêmio, série A e B, foram foram distribuídos para São Paulo (SP)

DUPLA SENA



Resultado do concurso nº 1621 , sorteado na cidade de Barra Bonita (SP)



1º sorteio

08 - 18 - 26 - 35 - 39 - 41

2º sorteio

03 - 07 - 13 - 18 - 21 - 35

Premiação - 1º Sorteio



Sena - 6 números acertados - não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 11 apostas ganhadoras - R$ 5.386,85

Quadra - 4 números acertados - 759 apostas ganhadoras - R$ 89,22

Terno - 3 números acertados - 14.863 apostas ganhadoras - R$ 2,27



Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora - R$ 65.180,87

Quina - 5 números acertados - 38 apostas ganhadoras - R$ 1.403,41

Quadra - 4 números acertados - 1.369 apostas ganhadoras - R$ 49,46

Terno - 3 números acertados - 20.852 apostas ganhadoras - R$ 1,62



Ganhadores por Região - 2º Sorteio:

São Paulo (SP) - 1 pessoa ganhou o prêmio para 6 acertos



Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 21/03/2017: R$ 1.500.000,00