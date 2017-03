Coreia do Sul retoma compra de carne brasileira: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Repercussão da Operação Carne Fraca gera atrito entre PF e governo

O presidente Michel Temer tenta contornar a saia justa criada dentro do governo, entre Ministério da Agricultura e Polícia Federal (PF), em decorrência da Operação Carne Fraca. O ministro Blairo Maggi, reforçado por entidades do agronegócio e pela bancada ruralista, acusa a polícia de exageros na ação. Os investigadores se defendem e garantem que as críticas tentam tirar o foco da ingerência política nas nomeações para cargos no ministério, o que facilitaria fraudes na fiscalização. No domingo, Blairo e Temer tiveram reunião tensa com o diretor-geral da PF, Leandro Daiello. O ministro apontou "falta de amparo técnico" na ação, com erros de interpretação nas escutas dos diálogos dos suspeitos. A irritação do ministro tinha motivo. Ele sabia da iminência da suspensão temporária das importações de carne brasileira nos principais mercados consumidores. União Europeia, China e Chile confirmaram algum tipo de restrição às exportações. A Coreia do Sul, que havia se juntado ao grupo de importadores, voltou atrás na abertura do mercado, porém intensificando a vigilância.

2. Fachin deve começar a analisar hoje a lista de Janot

Jamais um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) havia recebido tamanha carga de trabalho simultânea. Somente nesta terça-feira, uma semana após o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, submeter à Corte 320 procedimentos, o relator da Lava-Jato, Edson Fachin, deve começar a analisar os documentos. Enquanto ainda aguardava a remessa das petições ao gabinete, Fachin trabalhou na segunda-feira em outros processos e recebeu cinco advogados de envolvidos na Lava-Jato. A demora para receber o material de Janot ocorre por conta da vasta dimensão do conteúdo das delações da Odebrecht. São 11 caixas de papelão, contendo envelopes para cada fato narrado pelos 78 executivos da empreiteira.



3. Remédios devem ficar quase 5% mais caros em abril

A conta da farmácia vai ficar mais alta a partir do próximo mês, devido ao reajuste do valor dos remédios, para acompanhar o índice da inflação, autorizado pelo governo anualmente. Com determinação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), o aumento será divulgado até o final de março e passará a valer no dia seguinte da publicação. Na estimativa da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), o aumento dos remédios deve ser de 4,76%, mesmo número do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o indicador oficial de inflação, nos últimos 12 meses. Como há grande concorrência entre as farmácias, o consumidor pode não sentir automaticamente o reajuste, mas é importante ficar atento.

4. Roger Hodgson canta sucessos do Supertramp em Porto Alegre hoje

A coincidência reforça o convite para a festa marcada para esta terça-feira, no palco do Pepsi On Stage: Roger Hodgson volta a Porto Alegre no dia do seu aniversário de 67 anos para celebrar com os fãs os clássicos que consagrou à frente de sua ex-banda, o Supertramp. O músico britânico viaja pelo mundo com o show Breakfast in America, título do mais bem-sucedido disco do Supertramp — lançado em 1979, vendeu mais de 20 milhões de cópias. Também deve mostrar canções de seus trabalhos solo. Antes de embarcar para a turnê pela América do Sul, Hodgson conversou com Zero Hora. Confira a entrevista.



5. Zago define o time para encarar o Ypiranga

O técnico Antônio Carlos Zago define em treino às 9h30min o time do Inter para enfrentar o Ypiranga, na quarta, em Erechim. Para o confronto, que valerá o título da Recopa Gaúcha, o zagueiro Klaus volta a ficar à disposição.



6. Grêmio se prepara para o Novo Hamburgo

Se quer terminar a primeira fase na liderança do Gauchão, o Grêmio precisa vencer o Novo Hamburgo na quarta, no Estádio do Vale. O Tricolor está, restando três rodadas, a cinco pontos do Anilado. Em treino nesta terça, às 16h, na Arena, Renato definirá o time que entrará em campo.



7. Terça-feira deve ser de tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul

O tempo fica firme em grande parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O vento úmido provoca chuva fraca no Litoral e na fronteira oeste do Estado. Já no Chuí, o mar pode ficar agitado com ondas de até 2 metros de altura. Assim como no sábado e no domingo, a temperatura será baixa ao amanhecer. O destaque vai para para as cidades de São José dos Ausentes, com mínima de 9ºC, e Vacaria, que deve registrar 10ºC. Em Porto Alegre, o dia ficará ensolarado. A temperatura mínima prevista é de 17°C, enquanto a máxima não passa dos 29°C. O céu claro com poucas nuvens deve permanecer ao longo dos próximos dias.



